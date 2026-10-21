Ya hemos dicho en innumerables ocasiones que Grand Theft Auto VI es el lanzamiento más importante de la década, y cada vez es más evidente el impacto que tiene y tendrá en la industria de los videojuegos. Y sí, tanto Microsoft como Sony saldrán beneficiados debido a que el título de mundo abierto aumentará el interés por las consolas.

Por eso mismo, un reciente comercial para TV generó dudas sobre la disponibilidad del videojuego de acción en XBOX. ¿Acaso el port fue cancelado? La respuesta es obvia: la nueva entrega de la franquicia sí llegará a las plataformas de Microsoft; sin embargo, es posible que el público general lo desconozca debido a una importante omisión.

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Primer comercial de GTA VI ni siquiera menciona a XBOX

La semana pasada, Rockstar Games y Take-Two Interactive lanzaron el trailer de lanzamiento de GTA VI, lo que prácticamente confirma que el juego estará listo para llegar el 19 de noviembre de 2026. El adelanto permitió escuchar una canción de la banda sonora, y mostró muchas escenas inéditas.

En general, el avance encapsula a la perfección lo que ofrecerá el sandbox en términos narrativos y jugables. Resulta lógico que la compañía utilizara dicho trailer como un comercial para televisión. De acuerdo con los informes, el primer anuncio para TV del juego se mostró en la cadena NBC Sports durante la noche del 20 de octubre.

El adelanto es prácticamente el mismo, pero hay algunas diferencias destacables. En primer lugar, se eliminaron todas las escenas que muestran el romance entre Jason y Lucía. También se removieron algunas secuencias que podrían considerarse violentas, lo que es normal al considerar que incluso los carteles promocionales sufrieron censura.

Pero lo realmente importante está al final: durante los últimos momentos del primer anuncio para TV de Grand Theft Auto VI, sólo se muestra el logotipo de PlayStation 5. Es un detalle menor en el gran esquema de las cosas, pero es fácil ver por qué podría ser problemático.

Debido a que GTA VI es uno de los juegos más esperados de la historia, llamará la atención del público más casual que no está muy enterado de los acontecimientos de la industria. Con esto en mente, muchas personas podrían creer que la nueva entrega es exclusiva de la consola de Sony y que brillará por su ausencia en XBOX Series X|S.

Se sabe que Sony tiene un trato promocional con Rockstar Games, razón por la que la mayoría de los avances y artes promocionales sólo hacen referencia a la plataforma de la compañía japonesa. Incluso, los desarrolladores afirman que el título “se juega mejor” en PlayStation 5 Pro debido a las características propias de dicho hardware.

El primer anuncio oficial de GTA VI para TV omite por completo el logotipo y cualquier mención a XBOX

Y si bien esta situación tendrá un impacto mínimo para un gran sector de la comunidad, es probable que muchas personas, especialmente aquellas que sólo compran 1 o 2 juegos al año, vean el comercial y crean que el título de mundo abierto no llegará a XBOX Series X|S debido a que jamás se menciona esas consolas.

Grand Theft Auto VI es mucho más popular en PS5 que en XBOX

Tras la presentación inicial de GTA VI en Netflix, reportes revelaron que se agotaron todas las unidades de PS5 Pro en múltiples establecimientos en Reino Unido, Estados Unidos y más países. También hubo un aumento en el interés por las plataformas next-gen de Microsoft.

Eso sí, un informe paralelo señala que las ventas de la versión para PlayStation 5 superan con creces a las del port de XBOX. Este asunto generó temor, pues había quienes señalaban que la diferencia entre ambas plataformas era muy grande y que incluso XBOX estaba preocupado.

En medio de esos rumores, Matthew Ball, jefe de estrategia de Microsoft, negó tales reportes y afirmó que Grand Theft Auto VI también rompió récords de reserva en XBOX Series X|S. Aun así, se cree que el port para PS5 es considerablemente más popular que la versión de la competencia.

El tema volvió a salir a colación durante esta semana, cuando la firma de análisis Sensor Tower señaló que el videojuego ya logró despachar más de 6 millones de copias durante su periodo de preventa en ambas consolas. El mismo artículo señala que GTA VI vende 3 veces más en PlayStation 5 que en XBOX.

El port para PS5 de GTA VI vende mejor que la versión de XBOX, según reportes

Pero cuéntanos, ¿crees que el comercial podría confundir a ciertos jugadores y al público general? Déjanos leerte en los comentarios.

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