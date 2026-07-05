SEGA está de fiesta y continúa sumando planes para celebrar en grande los 35 años de Sonic the Hedgehog. Uno de los proyectos que forman parte de su itinerario para este aniversario, fue anunciado en el marco de la Anime Expo 2026, celebrada en Los Angeles Convention Center, en California, Estados Unidos.

Durante la conferencia "Sonic the Hedgehog Animated Shorts: A Frame-by-Frame Retrospective“, se dio un repaso por las series animadas basadas en Sonic y sus amigos. Al final de esta presentación, se mostró un avance de 40 segundos de Sonic the Hedgehog: Memories and Beyond, un corto animado que llegará a finales de 2026.

Sonic se enfrentará a uno de sus enemigos más poderosos

Aunque es breve, el avance de 40 segundos nos deja ver a Sonic, Shadow, Knuckles, Tails, Rouge the Bat y Amy Rose en plena batalla contra Metal Sonic. El estilo anime y los tonos rojizos le dan un toque de agresividad a la feroz batalla. A pesar de que aún no hay información oficial, se estima que el cortometraje tendrá una duración de 5 a 10 minutos y centrará su atención en el Dr. Eggman y su plan de crear la versión definitiva de Metal Sonic. Para esto, el científico planea robar datos del día a día de Sonic y aprovecharlos para usar el poder de las esmeraldas del caos.

Aunque no se ha confirmado el estudio que estará a cargo de este cortometraje, es muy probable que Studio Giggex sea el responsable de la animación. Esto se puede ver en las similitudes en calidad y diseño que vimos en el corto Sonic Racing: CrossWorlds - The Animation y la miniserie SONIC X SHADOW GENERATIONS: Dark Beginnings.

La mala noticia es que aún no sabemos dónde se estrenará Sonic the Hedgehog: Memories and Beyond, pero esperamos que pronto SEGA nos dé nuevas actualizaciones sobre este esperado cortometraje.

Ahora que viste el avance, cuéntanos, ¿qué opinas de este cortometraje? ¿Crees que deberían hacer una película o una serie para celebrar los 35 años de Sonic? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Si quieres saber más sobre Sonic the Hedgehog y otros juegos de SEGA, puedes visitar esta página.

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