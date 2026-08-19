Si nunca has jugado Gears of War o quieres volver a combatir contra los Locust, Steam tiene una promoción especial que puede interesarte. Gears of War: Reloaded cuenta actualmente con una gran oferta, por lo que es posible conseguir esta versión remasterizada por una fracción de su precio habitual.

Gracias a esto, el título tiene un descuento de 75%, por lo que se consigue a cambio de $199.75 MXN. La promoción estará disponible hasta el 23 de agosto, así que todavía hay tiempo para regresar al planeta Sera y acompañar a Marcus Fenix en una de las campañas más recordadas de los videojuegos.

Una versión definitiva del primer Gears of War

Gears of War: Reloaded recupera el juego original de 2006 con una remasterización desarrollada con Unreal Engine. La historia sigue a Marcus Fenix, quien es liberado de prisión por Dominic Santiago después de que los Locust comienzan una invasión que pone en peligro a toda la humanidad.

La campaña puede disfrutarse en solitario o junto a un amigo mediante cooperativo en línea. Durante la aventura, el escuadrón Delta tendrá que enfrentarse a los Locust mediante intensos combates en tercera persona, utilizando el característico sistema de coberturas que convirtió a la franquicia en un referente del género.

Además, esta versión incluye todo el contenido posterior del lanzamiento original. Esto incluye un acto adicional para la campaña, mapas multijugador, personajes y elementos cosméticos, sin pagos adicionales.

Multijugador, juego cruzado y grandes mejoras para PC

El apartado competitivo también es una parte importante de la experiencia. Gears of War: Reloaded incluye diferentes modos Versus y permite jugar partidas multijugador a un máximo de 120 FPS en condiciones compatibles.

Otra característica importante es el juego multiplataforma, que permite formar un escuadrón con amigos independientemente de la plataforma. También existe progresión multiplataforma para conservar avances de campaña y multijugador al cambiar de dispositivo.

El remaster en Steam agrega recursos en 4K, texturas, iluminación, sombras y reflejos mejorados, además de soporte para HDR, Dolby Vision, sonido envolvente 7.1 y hasta 144 FPS en el multijugador.

Con todo esto, Gears of War: Reloaded representa una forma bastante completa de experimentar el inicio de una franquicia histórica, especialmente con su actual oferta.

¿Aprovecharás la promoción para jugar Gears of War: Reloaded? ¿Cuál es tu entrega favorita de la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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