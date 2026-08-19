Los fans de Resident Evil tendrán que bajar un poco sus expectativas para gamescom 2026. De acuerdo con los conocidos insiders, Resident Evil Veronica y el contenido descargable de Resident Evil Requiem no tendrían presencia durante el evento alemán.

Recordemos que gamescom 2026 comenzará en unos días y promete reunir varios de los lanzamientos más esperados. No obstante, todo apunta a que CAPCOM mantendrá bajo llave algunas de sus cartas más importantes relacionadas con su popular franquicia de terror.

Resident Evil Veronica estaría atravesando una etapa crítica

Según Dusk Golem, Resident Evil Veronica se encuentra actualmente en una intensa etapa de desarrollo que podría ser determinante para establecer su fecha de lanzamiento.

Debido a esto, el insider escucho rumores sobre la ausencia del juego en el evento y también del DLC de Resident Evil Requiem, pues ambos proyectos seguirían en una fase importante de producción.

Dusk Golem señaló que esperaba que Resident Evil Veronica estuviera presente en gamescom, pero parece que no será el caso y que CAPCOM reserve información para presentaciones privadas.

Otra fuente coincide y parece que Resident Evil estará ausente

Screenfire Germany reforzó estas afirmaciones y aseguró que tampoco existen citas de prensa programadas para probar Resident Evil Veronica durante gamescom.

El medio explicó que consultó con varios periodistas que trabajarán en el evento. Según sus respuestas, ninguno tendría una cita relacionada con el proyecto ni información sobre una presentación pública.

Esto coincide con lo mencionado por Dusk Golem y fortalece la posibilidad de que Resident Evil Veronica permanezca completamente ausente.

Eso sí, todavía existe la posibilidad de que CAPCOM prepare alguna actividad privada que no haya sido anunciada, aunque los planes para la saga en el evento siguen sin ser claras.

Mientras tanto, los fans tendrán que esperar para descubrir cuándo estará listo Resident Evil Veronica y qué futuro le espera al contenido adicional de Resident Evil Requiem.

¿Te hubiera gustado ver más de Resident Evil Veronica durante gamescom 2026? ¿Crees que CAPCOM debería mostrar algo del proyecto antes de revelar su fecha de lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente