Nintendo podría tener planes para recuperar una de sus aplicaciones móviles que desaparecieron hace algunos años. La compañía presentó una nueva solicitud de marca relacionada con Dr. Mario World, situación que rápidamente provocó especulaciones entre los fans.

El registro fue detectado recientemente y compartido en redes sociales por el usuario Mike Odyssey. Por ahora, Nintendo no ha anunciado ningún proyecto relacionado con la marca, por lo que conviene tomar esta información con cautela.

Dr. Mario World podría tener una segunda oportunidad

Dr. Mario World debutó en julio de 2019 para dispositivos iOS y Android. El título retomó la clásica fórmula de eliminar virus mediante cápsulas, aunque incorporó mecánicas diseñadas para una experiencia móvil.

Sin embargo, su aventura duró poco. Nintendo finalizó el servicio el 31 de octubre de 2021 a nivel mundial. Después de esa fecha, los jugadores dejaron de tener acceso a las funciones del juego.

La compañía nunca explicó públicamente que la decisión se debiera a una falta de usuarios activos, y solamente se reservo a decir que realiza cambios en los productos y servicios disponibles por diferentes motivos.

Un dato curioso es que esta no es la primera vez que la compañía registra nuevamente la propiedad. En 2019, Nintendo solicitó marcas para Dr. Mario y Dr. Mario World antes del lanzamiento de la aplicación.

¿Llegará a Nintendo Switch 2?

La nueva solicitud provocó que algunos fans especulen con un posible regreso a consolas. Entre las posibilidades mencionadas están una versión para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 o incluso una edición renovada para móviles.

Una adaptación tendría sentido considerando que Dr. Mario World podría aprovechar el éxito actual de la híbrida de Nintendo. No obstante, la compañía todavía no ha confirmado una versión para ninguna plataforma.

Además, es importante decir que registrar una marca puede servir para proteger una propiedad intelectual sin que exista necesariamente un juego en desarrollo. Por ahora, el regreso del doc sigue siendo una posibilidad y nada más.

¿Te gustaría jugar Dr. Mario World en Nintendo Switch 2? ¿Crees que Nintendo debería recuperar otros juegos móviles desaparecidos? Cuéntanos en los comentarios.

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