Estamos por entrar en uno de los periodos más importantes en la historia reciente de los videojuegos; no es una exageración, pues en cuestión de semanas debutarán títulos titánicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Grand Theft Auto VI y Call of Duty: Modern Warfare 4. ¿Cuál será el gran triunfador? La respuesta podría sorprender a muchos.

Aunque es fácil asumir que GTA VI dominará el mercado y eclipsará a cualquier juego que se atreva a ponerse en su camino, los datos de Amazon demuestran que el remake del videojuego clásico de Nintendo es uno de los lanzamientos más esperados de los últimos meses.

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Las preventas del remake de Zelda: Ocarina of Time superan con creces a las de GTA VI

De acuerdo con los analistas y expertos, Grand Theft Auto VI venderá millones de copias sólo en sus primeras 24 horas. Con esto en mente, muchos estudios huyeron desesperadamente de él y optaron por lanzar sus proyectos en septiembre u octubre; en algunos casos, las compañías decidieron retrasar sus juegos hasta 2027 con el objetivo de mantenerse lo más alejado del título de mundo abierto.

En consecuencia, noviembre está particularmente vacío en lo que respecta a nuevos estrenos. Eso sí, hubo un juego que no tuvo miedo: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que debutará apenas 2 semanas antes que el sandbox ambientado en Vice City. ¿Acaso el exclusivo de Nintendo Switch 2 tiene todas las de perder? En lo absoluto.

Según los reportes, el remake del videojuego de N64 domina sin dificultad en Amazon Estados Unidos. Los datos revelan que el título de aventura protagonizado por Link superó la marca de las 60,000 preventas en la tienda en línea sólo durante el último mes.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el juego más vendido de Nintendo Switch 2, y el segundo producto de videojuegos más popular en el mercado estadounidense de Amazon. Por su parte, sólo 11,000 personas reservaron GTA VI durante el mismo periodo: 9000 lo hicieron en PlayStation 5, y apenas 2000 en XBOX.

Grand Theft Auto VI es el juego más vendido de PS5, pero baja hasta la posición número 16 en la lista de los títulos más populares en la clasificación de gaming. Dicho listado también considera hardware, tarjetas de regalo, controles, consolas, juegos y demás accesorios.

De acuerdo con estas cifras, el remake del videojuego de 1998 supera ampliamente al sandbox de Take-Two Interactive y logró vender casi 6 veces más copias que él durante el último mes. Es una hazaña impresionante.

Ahora bien, hay que matizar la información. Los datos anteriores corresponden al mercado de Estados Unidos, y la situación cambia en función del país y el territorio. Además, Amazon es apenas una de los comercios que venden ambos juegos. También hay que considerar que, por obvias razones, es imposible saber cuántas unidades vendieron los títulos de Nintendo y Rockstar Games en las tiendas digitales.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time supera por 6 veces las ventas de Grand Theft Auto VI en Amazon en Estados Unidos

Call of Duty: Modern Warfare 4 está en la sombra de GTA VI y Zelda

Ahora bien, ¿por qué The Legend of Zelda: Ocarina of Time vende casi 6 veces más que Grand Theft Auto VI en Amazon? La respuesta parece obvia: el formato físico. Mientras las cajas de exclusivo de Nintendo Switch 2 sí incluyen un cartucho con el juego, los paquetes del título de Rockstar Games no tienen discos y sólo ofrecen un código de descarga.

Es lógico pensar en que muchos jugadores consideran que es innecesario adquirir la edición física de GTA VI.

Tampoco hay que olvidar que el 23 de octubre debutará otro de los grandes títulos AAA del año: Call of Duty: Modern Warfare 4, la última entrega de la franquicia de Activision. Los datos revelan que sólo 3300 jugadores reservaron el juego en Amazon Estados Unidos durante el último mes.

Es un hallazgo curioso, especialmente al recordar que el director de Marketing de Activision menospreció a The Legend of Zelda: Ocarina of Time y afirmó que Call of Duty: Modern Warfare 4 y Grand Theft Auto VI son los juegos más importantes de 2026. Al menos en Amazon, ese no es el caso.

Call of Duty: Modern Warfare 4 fue incapaz de superar a GTA VI

Pero cuéntanos, ¿cuál título jugarás en noviembre? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y únete a la conversación.

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