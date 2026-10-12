En definitiva, 2026 ha sido un año crucial para XBOX. Tras la incorporación de Asha Sharma, la compañía entró en una etapa de reestructuración que ya causó recortes de personal, fusiones de estudios y otros cambios organizacionales. En medio de este “reinicio”, la compañía quiere ampliar su cartera de franquicias.

De acuerdo con nuevo informe, la nueva directora de la división de videojuegos de Microsoft apostará por la creación de sagas originales, a pesar de que previamente informó que también redoblará esfuerzos en el desarrollo de nuevos juegos de series icónicas y exitosas, como Halo, Fallout y Call of Duty.

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XBOX quiere desarrollar nuevas franquicias “duraderas”

En su intento de convertirse en el publisher más grande del mundo y nutrir el catálogo de XBOX Game Pass, Microsoft adquirió muchos estudios y se hizo de franquicias de renombre; sin embargo, esos planes no salieron como se esperaba y en años recientes se redujo el tamaño de XBOX Game Studios, con cierres y fusiones de compañías.

Como parte de este proceso de reestructuración, Asha Sharma dejó claro que la empresa se enfocará en las franquicias de XBOX más grandes y populares, como Fallout, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, Gears of War, etcétera. Pero, ¿eso significa que le dará la espalda a las sagas totalmente originales? No necesariamente.

La directora de XBOX comentó durante una reunión con los empleados que la organización ya realizó cambios importantes con respecto al contenido en el que trabaja la compañía actualmente. La junta fue privada, pero las transcripciones de lo que dijo salieron a la luz gracias a “múltiples fuentes confiables”.

De acuerdo con un informe de Windows Central, Asha Sharma reiteró que el plan de la marca es centrar sus esfuerzos en las franquicias más importantes y reconocibles de la empresa, pero sin dejar a un lado la posibilidad de crear nuevas sagas. Según explica, sería un error depender únicamente de series antiguas.

“Respaldamos nuestras franquicias más sólidas. Quiero que grandes juegos se conviertan en grandes franquicias multimillonarias. También me gustaría que aún pudieramos crear nuevas propiedades intelectuales duraderas. No sobreviviremos si solo nos basamos en el pasado. Tenemos que encontrar nuevas maneras, y tener el coraje, de innovar con nuevas propiedades intelectuales que lleguen a nuevos públicos”, dijo la directora.

XBOX no quiere depender de Halo, así que también quiere crear nuevas franquicias

XBOX no quiere depender de Halo y Gears of War

Según el reporte, Asha Sharma también destacó las oportunidades de crecimiento para King y el segmento de juegos casuales en general. De igual forma, habló sobre la “simplificación” de sus estudios, en referencia a la decisión de llevar sagas como Halo y Sea of Thieves bajo el ala de Activision. Y sí, sugirió que podría haber más cambios similares.

Por ahora, está por verse cuáles estudios se encargarán de crear dichas franquicias originales. Recordemos que la compañía ya se deshizo de los equipos que se caracterizaban por sus obras únicas, como Ninja Theory, Double Fine y Compulsion Games. Por su parte, Obsidian Entertainment, que el año pasado sorprendió con el original Avowed, ahora tiene las manos llenas con nuevos proyectos de Fallout.

Las palabras de Asha Sharma están en sintonía con las declaraciones previas de Matt Booty, quien a principios de este año recalcó la importancia de invertir en nuevas propiedades intelectuales. “Todo lo grande empezó como algo pequeño”, comentó el director de contenido de XBOX en una entrevista con Windows Central.

Microsoft unió fuerzas con Hideo Kojima y será el encargado de financiar el nuevo juego del director japonés: PHYSINT, una nueva franquicia de espionaje que antes estaba bajo el dominio de PlayStation. XBOX también se hizo con los derechos cinematográficos y televisivos de dicha IP.

Clockwork Revolution de inXile Entertainment es una franquicia totalmente original

Pero cuéntanos, ¿te parece una buena idea apostar por nuevas propiedades intelectuales? ¿Crees que la compañía debería priorizar las sagas existentes? Déjanos leerte en los comentarios.

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