La burbuja de la inteligencia artificial causó estragos en el sector tecnológico, lo que inevitablemente también afectó al mercado de las consolas de videojuegos. Debido a la escasez de componentes y la alta demanda, muchos productos experimentaron aumentos de precio. Ambos modelos del Steam Deck OLED son las más recientes víctimas.

Valve dio a conocer que su plataforma portátil sufrirá incrementos en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros territorios. Si bien era una situación previsible debido a las condiciones del mercado, pocos imaginaron que el aumento sería masivo y que los jugadores tendrían que pagar casi 50% más por los dispositivos.

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Steam Deck OLED sube de precio

A principios de este año, múltiples reportes revelaron que el Steam Deck OLED se agotó en algunos mercados. Valve reconoció la falta de inventario, y achacó el problema a la crisis actual de memoria RAM y unidades SSD que afecta la manufactura y distribución de las consolas.

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Los inconvenientes persistieron por los meses posteriores, y conseguir alguno de los modelos de la plataforma portátil fue toda una odisea en las últimas semanas. Hay buenas y malas noticias en ese frente.

Del lado positivo, Valve reveló mediante un comunicado que restauró el stock y, en consecuencia, el Steam Deck OLED volvió a estar disponible. Aunque los fanáticos estarán felices de saber que ahora tendrán más facilidades para adquirir la consola, hay un enorme problema que ahuyentará a un gran sector de la comunidad.

La compañía de Gabe Newell reveló que el dispositivo experimentó un importante aumento de precio, así que los jugadores deberán pagar mucho más para adquirir los productos.

El Steam Deck OLED de 512 GB pasó de costar $549 USD a $789 USD, mientras que el modelo más caro de 1 TB subió de $649 USD a $949 USD. En ambos casos hablamos de un incremento de casi 50%, lo que posiblemente impedirá que los jugadores con presupuestos más modestos puedan hacerse con la plataforma.

A continuación, revelamos la lista completa de los nuevos precios de la consola:

Steam Deck OLED (512 GB) ― $789 USD/ $1129 CAD/ €779 EUR/ £649 GBP/ $1199 $AUD/ zł 3279 PLN

Steam Deck OLED (1TB) ― $949 USD/ $1349 CAD/ €919 EUR/ £779 GBP/ $1429 AUD; zł3879 PLN

Steam Deck OLED 1TB sube de precio y ahora está disponible por $949 USD

¿Cuánto costará el Steam Machine?

Posiblemente adelantándose a la una comprensible oleada de negatividad que causaría el anuncio, Valve justificó la decisión y enfatizó que los nuevos precios reflejan la situación actual de los costes de los componentes y otros grandes desafíos logísticos, factores externos que, en conjunto, afectan la producción y distribución de los dispositivos.

De nueva cuenta, el aumento sorprenderá a pocos debido a que desde hace meses se rumoreaba que el Steam Deck podría sufrir aumentos de precio. Lo realmente preocupante es que esta situación pone en un lugar complicado al Steam Machine, la PC en miniatura que intentará hacerse de un hueco en el mercado de las consolas de sobremesa.

Valve fue claro y afirmó que su nuevo dispositivo tendrá un precio que se alineará más con lo que se puede encontrar en el sector de computadoras, lo que generó dudas.

Se espera que el Steam Machine tenga un costo elevado y sea muy caro

Rumores y filtraciones revelaron que el Steam Machine, cuya fecha de lanzamiento oficial también es desconocida, podría superar los $1000 USD, lo que es más factible que nunca al considerar que el modelo de 1 TB del Steam Deck OLED ya roza esa cantidad con su costo actual de $949 USD.

Pero dinos, ¿qué opinas de los aumentos de precio? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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