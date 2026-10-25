Como cualquier otro juego como servicio, Overwatch no deja de colaborar con reconocidas franquicias en el mundo del entretenimiento y ya puso los ojos en la siguiente. Se trata de nada más y nada menos que una saga que aún no está disponible en XBOX, pero que mientras los usuarios de este ecosistema podrán disfrutarla a través del Hero Shooter.

Apenas acaba de concluir la colaboración de Solo Leveling con Overwatch y Blizzard Entertainment acaba de confirmar que la siguiente franquicia con la unirá fuerzas es Stellar Blade.

Así lo dio a conocer este fin de semana, cuando a través de redes sociales la compañía de Microsoft compartió una imagen en la que se refirió a la colaboración como Overwatch x EVE Protocol. Recordemos que el juego suele aludir a las IP con las que se asocia por medio de su temática o lore, en este caso, la protagonista de Stellar Blade, EVE.

¿Qué incluirá colaboración de Overwatch con Stellar Blade?

Naturalmente, hubo reacción por parte de las redes sociales oficiales de Stellar Blade, que compartió igualmente la imagen de anuncio, dejando claro su interés al respecto.

Esta colaboración está próxima, pero ni una compañía ni la otra compartió detalles sobre la disponibilidad ni lo que incluirá, por lo que los fans tendrán que ser pacientes.

Sin embargo, hay que decir que este tipo de colaboraciones suelen incluir atuendos o skins que hacen que los personajes de Overwatch se vean como los de la IP invitada, por lo que podemos esperar que por lo menos habrá una heroína que se disfrazará de EVE.

Asimismo, podemos esperar que haya más contenido cosmético, como diálogos, poses de victoria, adornos para las armas, esprays o tarjetas de identificación.

Blizzard Entertainment y SHIFT UP revelaron colaboración (imagen: Blizzard Entertainment, Activision)

Overwatch x EVE Protocol deja a fans dubitativos y con ganas de jugar Stellar Blade en XBOX

Si bien hubo algunos fans que están esperando la colaboración, hubo otros que tomaron este anuncio con reservas, pues esperan que haya algún tipo de censura. Por otro lado, hubo quienes señalaron que Overwatch pertenece a XBOX y que la franquicia llevará a cabo una colaboración con una IP que ni siquiera está disponible en este ecosistema e invitaron a SHIFT UP a llevar el juego a XBOX.

Recordemos que luego de debutar en PlayStation 5, Stellar Blade llegó a PC, pero únicamente a través de Epic Games Store y Steam. Nada se ha dicho en torno a una versión de XBOX o Microsoft Store, lo cual llama la atención porque el título de SHIFT UP llegará primero a Nintendo Switch 2, precisamente el próximo 5 de noviembre.

Los mundos de Stellar Blade y Overwatch se cruzarán en EVE Protocol (imagen: Blizzard Entertainment, Activision, SHIFT UP, Sony Interactive Entertainment, LEVEL UP)

Los más optimistas indicaron que esta colaboración significa que SHIFT UP ya tiene contacto con una compañía de XBOX y que podría significar una asociación más profunda y duradera.

Afortunadamente para los admiradores de EVE en XBOX, la historia de Stellar Blade: BLOOD RAIN podría ser diferente, pues la compañía surcoreana ha dejado claras sus intenciones multiplataforma y, aunque no ha confirmado las plataformas en las que debutará la aventura de Evie, bien podría estar preparando un lanzamiento simultáneo en PlayStation y XBOX.

¿Qué es lo que te gustaría ver en esta colaboración de Overwatch? Cuéntanos en los comentarios.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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