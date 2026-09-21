Si tenías ganas de probar Stellar Blade en Nintendo Switch 2, tenemos buenas noticias. Shift Up acaba de lanzar un demo de su popular juego de acción, por lo que ya puedes echarle un vistazo a esta versión antes de su estreno oficial.

Además, la compañía compartió un trailer especial que seguramente llamará la atención de los fans de los hack and slash.

Ya puedes probar Stellar Blade en Nintendo Switch 2

El demo de Stellar Blade ya está disponible en Nintendo Switch 2, lo que permitirá a los jugadores conocer de primera mano la experiencia de acción que ofrece esta aventura protagonizada por Eve.

El título debutó originalmente en PlayStation 5 en 2024 y posteriormente llegó a PC. Desde entonces, se ha ganado el reconocimiento de los jugadores gracias a sus combates rápidos, sus espectaculares enfrentamientos contra jefes y el diseño de su protagonista.

Cabe mencionar que en Stellar Blade los jugadores acompañan a Eve en una misión para recuperar la Tierra, que quedó devastada tras la invasión de unas criaturas peligrosas.

Stellar Blade y Bayonetta se unen en un trailer especial

Como parte de la celebración por la llegada de Bayonetta al juego, Shift Up preparó un trailer especial de Stellar Blade con la bruja como protagonista.

Aquí puedes ver el avance:

La colaboración resulta especialmente llamativa para los aficionados a los juegos de acción, pues Bayonetta es una de las protagonistas más reconocidas del género y seguramente ya no puedes esperar para verla en combate.

¿Cuándo llegará Stellar Blade a Nintendo Switch 2?

Stellar Blade estará disponible para Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre y el demo ya puede descargarse desde la tienda digital de Nintendo de forma gratuita.

Seguiremos atentos para informarte cualquier novedad sobre este juego que está a nada de perder su exclusividad de consola en PlayStation 5.

¿Te gustaría jugar Stellar Blade en Nintendo Switch 2? ¿Qué opinas de su colaboración con Bayonetta? Cuéntanos en los comentarios.

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