Bayonetta está lejos de ser una franquicia olvidada, pero la última entrega numerada de la línea narrativa principal debutó hace ya casi 4 años y los fans ya empiezan a sentir la ausencia y pedir un nuevo juego. El jefe de SHIFT UP es uno de ellos y está dispuesto a trabajar en el proyecto.

Con motivo de la próxima colaboración entre Stellar Blade y Bayonetta, los presidentes de PlatinumGames y SHIFT UP, Atsushi Inaba y Kim Hyung-tae, respectivamente, coincidieron en el Tokyo Game Show 2026 y tuvieron una conversación muy peculiar.

PlatinumGames y SHIFT UP tienen una muy buena relación

Hyung-tae adoptó la postura de un fan y aprovechó para comentarle a Inaba todo lo que le gusta de Bayonetta y le dijo también que espera con ansias la próxima entrega.

“Bayonetta es una obra importante e indispensable en mi vida”, confesó Hyung-tae, que no es la primera vez que expresa su amor por Bayonetta, IP que lo inspiró en el diseño de EVE y Stellar Blade en general. “Como jugador, es uno de mis 3 juegos favoritos, y siempre he pensado en cómo podría hacer algo con él”.

Inaba comentó que, si bien PlatinumGames fue la que recibió la invitación para colaborar con Bayonetta, el estudio japonés también deseaba colaborar con Stellar Blade, por lo que fue un momento perfecto.

“Este juego es como un gran regalo en mi vida, así que espero que [la serie] continúe por mucho tiempo. ¡Estoy seguro de que seguiré jugándolo hasta entonces, Bayonetta 10 (risas)!”, añadió el líder de SHIFT UP, aparte de que le encantaría volver a trabajar juntos si surge otra oportunidad.

Atsushi Inaba (izquiera) y Kim Hyung-tae (derecha) coincidieron en Tokyo Game Show 2026 (imagen: Famitsu)

¿PlatinumGames y SHIFT UP desarrollarán el próximo Bayonetta?

Comenzando a hablar sobre el futuro, Hyung-tae se dijo dispuesto a trabajar con PlatinumGames y hasta pidió permiso para diseñar los personajes para el próximo juego de Bayonetta.

“Si PlatinumGames me hiciera un escritorio, vendría todos los días (risas)”, expresó Hyung-tae y añadió que el director comercial de SHIFT UP le lanzó una mirada seria.

“Ese tipo de colaboraciones suenan muy divertidas, ¿verdad? Quizás sería buena idea que nosotros también diseñáramos algo, creando una especie de colaboración cruzada”, expresó por su parte Inaba.

Si bien podría parecer una conversación con tono ligero y hasta a manera de broma, la verdad es que ambos mencionaron que sinceramente esperan volver a colaborar en el futuro.

Jefe de SHIFT UP está dispuesto a trabajar en el próximo juego de Bayonetta (imagen: Kim Hyung-tae, Famitsu, LEVEL UP)

¿Qué es lo que sigue para Bayonetta?

Lo último que hemos escuchado de Bayonetta es que formará parte de Sonic Racing: CrossWorlds, en el que por primera vez en la historia de la saga aparecerá por primera vez como piloto.

Por otro lado, aunque no se trata de Cereza per se, Bayonetta tendrá presencia en Stellar Blade por medio de diseños inspirados en ella que EVE lucirá y hará sentir a los jugadores como si estuvieran controlando a la mismísima Bruja de Umbra.

Gracias a la colaboración entre SHIFT UP y PlatinumGames, EVE podrá usar ateundos de Bayonetta en Stellar Blade (imagen: Famitsu)

Hasta el momento, PlatinumGames no ha mencionado nada sobre un nuevo juego de Bayonetta luego de la salida del estudio de uno de sus principales creadores, Hideki Kamiya. No obstante, se trata de una de las IP más reconocidas de la compañía, por lo que difícilmente dejaría que caiga en el olvido.

Recordemos que, si bien Bayonetta es una franquicia de PlatinumGames, la cuestión de derechos es interesante porque el primer juego se hizo realidad con ayuda de SEGA, mientras que todos los demás gracias a Nintendo.

Tras el éxito de Stellar Blade, SHIFT UP ya expresó sus intenciones de publicar ella misma la siguiente entrega de la serie, que ya está en desarrollo, y hasta se ha aliado con estudios para lanzar sus proyectos, como Unbound, de Shinji Mikami. Así pues, de darse una alianza SHIFT UP podría apoyar en estas labores sin depender de SEGA ni Nintendo.

¿Imaginas un juego de Bayonetta desarrollado por PlatinumGames y SHIFT UP? Cuéntanos en los comentarios.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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