Aunque se lanzó hace más de 2 años, Stellar Blade expandiéndose y recibiendo nuevo contenido en forma de DLC de paga. Así, el mundo de EVE ha coincidido con otras franquicias, como Bayonetta, que ofrecerá contenido inédito que creó el jefe de SHIFT UP, pero que dividió la opinión de los fans.

La compañía surcoreana aprovechó Tokyo Game Show 2026 para anunciar un demo para Nintendo Switch 2, pero también compartió un trailer en el que deja ver en acción a EVE vestida como Bayonetta.

Justo como se anticipó en el Nintendo Direct pasado, habría un nuevo DLC para Stellar Blade que ofrecería 4 atuendos nuevos para EVE basados en la franquicia de PlatinumGames. Ya había sido posible echar un vistazo a los primeros 3, que estaban basados en atuendos que la Bruja de Umbra había usado en las diferentes entregas de la serie.

Creador de Stellar Blade diseñó nuevo traje de Bayonetta

El 4.º, sin embargo, sería uno inédito, diseñado con motivo de esta colaboración y la creación corrió por cuenta de nada más y nada menos que Kim Hyung-tae, el director de Stellar Blade y fundador y presidente de SHIFT UP.

El traje en cuestión lleva por nombre Black Tresses y, como puedes ver abajo, presenta detalles que sin duda a los fans de la serie de PlatinumGames resultarán familiares.

SHIFT UP reveló el nuevo atuendo de Stellar Blade inspirado en Bayonetta con ayuda de la modelo Seika Amakawa (imagen: maaji_maji)

Algunos detalles se conservan casi sin cambios, como el peinado del juego de Bayonetta original, incluidos los listones rojos, así como los icónicos lentes y el Umbran Watch. No obstante, Hyung-tae se habría tomado más libertades en el conjunto en sí, puesto que evoca el traje negro original hecho con el propio pelo de Cereza, pero a la vez presenta novedades, como secciones que dejan al descubierto el cuerpo cuidando los detalles rojos y dorados.

En el escenario incluso estuvo como invitada la cosplayer y modelo gravure Amakawa Seika para lucir el nuevo atuendo que diseñó Hyung-tae.

A PlatinumGames le encantó el nuevo traje de Bayonetta

Como en todo tipo de colaboración, PlatinumGames estuvo supervisando el contenido, pero su retroalimentación era rápida, lo cual fue de gran ayuda, tal como explica Hyung-tae, que dijo contenerse al momento de la creación del nuevo traje para no llevarlo al límite y para que no desentonara con el universo ni de Stellar Blade ni de Bayonetta.

“Moderé mi lado más oscuro y me acerqué al disfraz con cuidado, pero si tengo la oportunidad, me encantaría mostrarles una versión en la que me entregué por completo, con todo mi corazón y mi alma”, comentó Hyung-tae en una entrevista con Famitsu.

Por su parte, Atsushi Inaba, director general y presidente de PlatinumGames, mencionó que no suele interferir mucho en el proceso creativo porque piensa que podría arruinar la colaboración, así que prefiere dar libertad creativa y, para fortuna de esta alianza, el atuendo le pareció muy bueno.

“Mi impresión del traje original se resume en una palabra: increíble. Como mencioné antes, no creo que tuviera mucho sentido si solo incluyera elementos de Bayonetta”, expresó Inaba. “El traje de Kim logra un equilibrio perfecto entre ser fiel a Bayonetta y a Stellar Blade, algo que no es fácil de conseguir. Al principio estaba nervioso, pero en cuanto lo vi, pensé: ‘¡Me alegro muchísimo de que hayamos colaborado!’”.

Stellar Blade x Bayonetta new outfit cosplay by @seika_ruru at TGS! pic.twitter.com/oW3FeHUqcj — Genki✨ (@Genki_JPN) September 21, 2026

No todos los fans estuvieron contentos con el traje nuevo de Bayonetta

Aunque los principales responsables de Bayonetta estuvieron felices con el resultado, muchos fans expresaron su rechazo, pues consideran que el traje no logra capturar la esencia de Bayonetta, que no por mostrar más piel es más sexi, y que se trata más bien de un intento barato.

“Puedes darte cuenta de que una mujer no diseñó este atuendo de Bayonetta porque apesta tremendamente y perdió toda su sensualidad”, se lee en una de las reacciones más vocales al respecto.

“Esto es un GRAN DESASTRE, ja, ja”, comentó otro fan. “Mari Shimazaki JAMÁS DISEÑARÍA algo así de barato”.

“No sé quien necesita escuchar esto, pero combinar 5 tipos diferentes de lencería/patrones no se ve bien o sexi, se ve vulgar”, opinó una internauta más.

Desde luego, hubo otros fans que defendieron el diseño y que no esperan probar el atuendo cuando esté disponible.

“Quiero que Platinum haga lo más gracioso y ponga este atuendo en un juego de Bayonetta sólo para que pueda ver a los aparentadores [larpers] llorar”.

¿A ti que te pareció el diseño del nuevo atuendo de Bayonetta? Cuéntanos en los comentarios.

Stellar Blade está disponible en PlayStation 5 y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con la serie si visitas esta página.

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