La escena competitiva de Pokémon lleva varios años creciendo en Latinoamérica y, de acuerdo con The Pokémon Company, este fenómeno no parece estar cerca de detenerse. La compañía asegura que el interés de la comunidad siempre ha estado presente, pero ahora está trabajando para contar con la infraestructura necesaria para recibir a más jugadores y aficionados.

Durante una entrevista con LevelUp en marco de Pokémon World Championships 2026, Chris Brown, director global de esports y eventos en Pokémon, nos habló sobre el crecimiento que han registrado en la región y explicó que una de las prioridades de la compañía es aumentar la oferta de sus eventos.

“Creo que estamos viendo crecimiento a nivel global, y particularmente en Latinoamérica”, comentó Brown. “En cuanto a los eventos, que es el área que superviso, hemos estado invirtiendo más en el crecimiento de la oferta: buscamos recintos más grandes y damos mayor apoyo para organizar los eventos”.

De acuerdo con el directivo, esta estrategia busca algo muy sencillo: que más jugadores puedan competir y que más personas tengan la oportunidad de asistir a los eventos de Pokémon. Para Brown, el interés de la comunidad no es algo nuevo, sino que ha existido durante muchos años.

“Creo que el interés de la comunidad ha estado ahí desde hace muchos años; quizá lo que hacía falta era contar con la infraestructura necesaria para responder a ese interés”, explicó.

Los eventos de Pokémon en Latinoamérica están siendo un éxito

Brown también destacó que el crecimiento de la región puede verse directamente en los eventos que ha visitado. Uno de los ejemplos que recordó fue el Pokémon GO Tour en São Paulo, donde la respuesta de los jugadores fue especialmente positiva.

“Cada vez que he asistido a un evento en Latinoamérica —desde aquel Pokémon GO Tour en São Paulo— hemos tenido eventos con localidades agotadas”, señaló.

La compañía incluso tiene como objetivo mantener un crecimiento cercano al 20% anual en este apartado. Y las cifras de São Paulo muestran por qué existe optimismo. Brown estima que la edición de este año podría alcanzar 10,000 asistentes, una cifra considerablemente superior a los aproximadamente 7,000 visitantes del año pasado.

La diferencia es todavía más llamativa si se compara con los números previos a la pandemia. Antes de COVID-19, los eventos de este tipo reunían alrededor de 1,500 a 2,000 personas.

“Creo que prácticamente cada año que he asistido hemos visto ese crecimiento, así que seguimos intentando aumentarlo alrededor de un 20% anual”, afirmó.

México también está jugando un papel importante

México es otro de los mercados donde The Pokémon Company está observando un crecimiento importante. Según Brown, los eventos regionales que se realizan en el país ya superan, en promedio, los 1500 asistentes, y una parte importante de ellos corresponde directamente a jugadores.

Esto es especialmente relevante porque demuestra que el crecimiento de la escena no solamente está ocurriendo en eventos internacionales de gran tamaño. También existe una comunidad competitiva que está participando constantemente en los torneos regionales.

Para The Pokémon Company, la respuesta ha sido aumentar el tamaño de los recintos y el apoyo destinado a la organización de estos encuentros.

“Esto es resultado de un esfuerzo consciente por conseguir recintos más grandes, apoyar a la comunidad y reunir a más personas”, explicó Brown.

El directivo, eso sí, aclaró que no todos los mercados están creciendo necesariamente al mismo ritmo. Aun así, desde el área de eventos, la compañía asegura que continuará aumentando su inversión para darle más oportunidades a los jugadores.

“Estamos haciendo todo lo posible por aumentar nuestra inversión y apoyar a los jugadores para que puedan reunirse, hacer amigos y vivir estas experiencias, tanto desde el punto de vista competitivo como desde su pasión por Pokémon”, concluyó.

Así, mientras la escena competitiva de Pokémon continúa expandiéndose en Latinoamérica, parece que el siguiente paso para The Pokémon Company será hacer que sus eventos sean capaces de recibir a una comunidad que cada vez quiere participar más. Y si las cifras de México y Brasil sirven como referencia, todavía hay bastante espacio para que los torneos de Pokémon sigan creciendo en la región.

Y tú, ¿has notado el crecimiento de Pokémon competitivo en Latinoamérica? ¿Cómo crees que podría desarrollarse más? Cuéntanos en los comentarios.

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