En los últimos meses, PlayStation se convirtió en sinónimo de polémica debido a sus planes de abandonar el formato físico dentro de un par de años. El verdadero problema de esa decisión es la poca protección que tenemos los jugadores en torno a la propiedad digital. Y sí, Sony acaba de demostrar una vez más por qué la desaparición de los discos supone un gran riesgo.

Y es que, en un intento de defenderse de una reciente denuncia colectiva, los abogados de la compañía japonesa argumentaron que es bastante obvio que los juegos digitales que se adquieren a través de la PS Store son meras licencias, por lo que los consumidores realmente no son dueños de los artículos que compran en la plataforma.

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Acusan a PlayStation de incumplir con una ley que regula las compras digitales

A principios del año pasado, la ley AB 2426 de California se actualizó y añadió el artículo 17500.6 del Código de Negocios y Profesiones. Dicha norma entró en vigor el 1 de enero de 2025, y tiene como objetivo regular la forma en que se describen algunos bienes digitales, incluidos los videojuegos y las aplicaciones.

Para ser más específico, la ley californiana controla la manera en que los vendedores utilizan términos como “adquirir” o “comprar” en los procesos de transacción de las plataformas digitales.

Según lo que se establece en el documento legal, los vendedores deben indicar de una forma clara que la transacción otorga una licencia que se rige por restricciones y demás condiciones. Asimismo, se le pide a las compañías explicar en lenguaje sencillo que la compra del bien digital no otorga acceso permanente al mismo.

En pocas palabras, la ley exige que los vendedores incluyan una advertencia clara y visible que indique que los términos “comprar o adquirir” solamente constituye a obtener una licencia digital.

El pasado 18 de junio de 2026, alrededor de 2 semanas antes de que se desatara la polémica del formato físico, Sony recibió una denuncia colectiva por parte de un grupo de jugadores molestos. La demanda acusa a PlayStation de incumplir con la ley de California.

Los demandantes señalan que el proceso de transacción de la PS Store resulta engañoso debido a que no deja suficientemente claro que comprar un juego digital en la tienda de la consola únicamente otorga una licencia, y no la propiedad del juego como tal. Los usuarios que presentaron la queja legal argumentan que la advertencia es poco visible.

Los demandantes argumentan que PlayStation no deja bastante claro que sólo se compra una licencia digital

PlayStation responde a la demanda colectiva y desata la polémica una vez más

En definitiva, el grupo detrás de la denuncia tiene un punto válido; al final del día, el término “comprar” se asocia de inmediato con propiedad permanente; sin embargo, Sony está en desacuerdo y ya presentó sus contraargumentos. Y sí, la respuesta de la compañía dio mucho de qué hablar.

De acuerdo con el periodista Stephen Totilo de Game File, PlayStation presentó un documento ante el Tribunal del Distrito Norte de California el pasado 21 de agosto. En dicho texto, la empresa afirma que la información que se proporciona en la PS Store es suficientemente clara como para que “los consumidores razonables no se dejen engañar”.

Sony remarca que las fichas de los productos que se ofrece en la PS Store incluyen una advertencia que indica que la compra está sujeta a los Términos de servicio de PlayStation y al Acuerdo de licencia de producto de software (SPLA). Y sí, ambos documentos aparecen antes de concretar la transacción para que los consumidores puedan leerlos.

Los abogados del gigante del entretenimiento señalan que es bastante obvio que los juegos digitales de PlayStation realmente no pertenecen a los jugadores que pagan por ellos. La empresa cita su Acuerdo de Licencia de Producto, que dice que “el software se licencia, no se vende”.

Para dar fuerza a su argumento, Sony usó a Resident Evil Requiem para exponer un ejemplo bastante curioso: si un cliente compra el survival horror de Capcom el 14 de febrero de 2026 a través de la PS Store, ¿cómo podría un segundo jugador comprar el mismo juego en una fecha posterior si el primer usuario fuera el propietario?

Sony argumenta que la PS Store de PlayStation incluye un aviso legal que advierten sobre la compra de una licencia

Por supuesto, el contraargumento de la compañía generó el disgusto de la comunidad. “Los abogados de Sony fingen ignorancia como lo ha hecho toda la industria y los lobbies desde que Stop Killing Games empezó. Por supuesto, no eres dueño del máster de un juego. Aún actúan como si no lo supiéramos. Pero nunca se trató de eso”, comentó la cuenta Does it Play? en un post de X.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estas declaraciones? Déjanos leerte en los comentarios.

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