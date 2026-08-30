PlayStation se convirtió en el enemigo público número 1 de los gamers tras anunciar que dejará de producir juegos físicos. Es fácil creer que las quejas son una burbuja de las redes sociales, pero un nuevo informe revela que el descontento de la comunidad también es palpable en uno de los eventos de gaming más importantes del mundo.

El pasado martes tuvo lugar la Opening Night Live, una ceremonia en vivo conducida por Geoff Keighley en la que se presentaron avances de nuevos juegos y otras sorpresas. La transmisión dio inicio a las actividades de gamescom 2026, la más reciente edición de la feria anual que se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto en Alemania.

De acuerdo con reportes, los jugadores y desarrolladores ya dejaron ver su descontento por la decisión de PlayStation entre los pasillos del evento europeo.

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La polémica afectaría los planes de marketing y las futuras asociaciones de PlayStation

A principio de julio, Sony anunció que, a partir de enero de 2028, dejará de producir videojuegos físicos para los ecosistemas PlayStation. Se cree que esta decisión muy controversial tiene relación con el inminente lanzamiento del PS6, consola que, según rumores, sólo será compatible con lanzamientos digitales.

Sea como sea, la nueva estrategia de la compañía japonesa afectará tanto juegos exclusivos como títulos third-party. Resulta obvio por qué la comunidad está muy molesta y expresó su descontento a lo largo y ancho del Internet. Nuevos informes revelan que las quejas llegaron hasta gamescom 2026.

El filtrador e insider Nash Weedle habló del tema en una publicación reciente en redes sociales y afirmó que, según sus fuentes, hay numerosas reacciones negativas en contra de PlayStation en la feria europea que actualmente se lleva a cabo en Alemania. Lo interesante es que, supuestamente, esta polémica también causó tensión entre los desarrolladores.

De acuerdo con el reporte, la controversia en torno al fin del formato físico afectará las estrategias de marketing de PlayStation y obligarán a cambiar la planificación. Además, se dice que desarrolladores de estudios de terceros prefieren deslindarse de Sony y no guardar relación con la marca por el momento.

Lo anterior tiene mucho sentido al recordar que, a raíz de la polémica, todas las publicaciones que se comparten en las redes sociales y demás canales de comunicación oficiales de PlayStation se llenan de inmediato de críticas negativas en señal de protesta. Esa situación incluso afecta a estudios independientes.

La polémica del fin del formato físico y PlayStation se hizo presente en la gamescom 2026

Es importante señalar que el informe de Nash Weedle carece de confirmación oficial, por lo que debe tomarse con pinzas. Está por verse si la nueva estrategia de Sony realmente tiene un efecto negativo a mediano o largo plazo. Por el momento. Capcom, Ubisoft y Take-Two Interactive se muestran a favor o indiferentes sobre la decisión de PlayStation.

🕹️ Dans les allées de la Gamescom, plus grand salon européen du jeu vidéo, de nombreux fans regrettent la décision de Sony d'abandonner les jeux sur disque en 2028 ⤵️ pic.twitter.com/7vOSrpN4zt — Agence France-Presse (@afpfr) August 29, 2026

PlayStation responde a las críticas negativas, ¿dará marcha atrás con sus planes?

Si bien deberemos esperar para descubrir si la comunidad de creativos y desarrolladores realmente le dará la espalda a PlayStation, lo cierto es que los asistentes de gamescom 2026 sí rechazan la idea de que los juegos en formato físico desaparezcan por completo.

La agencia francesa de información Agence France-Presse recopiló las opiniones de algunos fanáticos que visitaron la feria. Tal como se observa en un video que se compartió en redes sociales, los jugadores lamentan la decisión de Sony de abandonar los lanzamientos en disco y expresan su preocupación por el futuro del medio físico.

A finales de julio, aproximadamente un mes después de que se desató la polémica, Lin Tao, directora financiera de Sony, reconoció la reacción negativa en torno al anuncio. Lamentablemente, reafirmó que tienen múltiples razones para abandonar el formato en disco y confirmó que procederán “con cautela” con el plan original.

Los fanáticos mantienen la esperanza, y el famoso grupo “Does it play?” de X organizó un boicot mundial. La idea inicial era desconectarse de la PSN, cancelar las membresísa de PS Plus y dejar de comprar juegos digitales durante una semana; sin embargo, ahora la intención es darle la espalda a PlayStation hasta que la compañía dé marcha atrás con su decisión.

Los jugadores llevan a cabo protestas y boicots en un intento de salvar los juegos en disco

Pero cuéntanos, ¿crees que la compañía recapacitará? Déjanos leerte en los comentarios.

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