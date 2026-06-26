A pesar de que hemos visto varios avances de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games aún mantiene en secreto su gameplay y las nuevas mecánicas que incorporará a su popular franquicia. Las expectativas están por las nubes, pues los jugadores esperan añadidos muy interesantes que conviertan a la nueva entrega en la más ambiciosa hasta ahora.

Todavía es un misterio cuándo llegará el próximo trailer de GTA VI, pero una tienda online acaba de filtrar detalles sobre su mundo, sus personajes y algunas de las mecánicas que podremos disfrutar a lo largo de la aventura de Lucía Caminos y Jason Duval.

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¿Qué novedades ofrecería GTA VI en su gameplay?

Nadie duda de que GTA VI será el juego más ambicioso de Rockstar Games hasta ahora. De hecho, una filtración de Amazon Brasil reveló algunos puntos clave que convertirán a la nueva entrega en la aventura más extensa y completa de la franquicia.

La tienda online reveló que GTA VI tendrá el mapa más grande de la saga. Leonida estará conformada por diversas regiones y tipos de biomas, así que podremos explorar Vice City, localidades más pequeñas, playas, pantanos y más.

Tal como se confirmó desde hace meses, Lucia y Jason serán los 2 personajes jugables de esta entrega. De acuerdo con los detalles filtrados, podremos alternar entre ambos personajes durante la campaña e, incluso, completar misiones en dúo.

El mundo del juego será otro de los protagonistas, pues Rockstar Games trabajó para ofrecer entornos vibrantes llenos de detalles por descubrir. Habrá NPC (personajes no jugables) que tendrán rutinas diferentes. Mientras exploramos, encontraremos eventos aleatorios y podremos visitar todo tipo de locaciones.

GTA VI tendrá el mundo más extenso e inmersivo de la franquicia

Otra novedad interesante que menciona la tienda online es la integración de redes sociales. Los protagonistas tendrán un teléfono desde el cual podremos conocer las novedades más interesantes de Leonida. Habrá videos virales, influencers y una sección dedicada a eventos especiales.

También se menciona que GTA VI será un verdadero juego de actual generación gracias a sus gráficos deslumbrantes. El título ofrecerá iluminación avanzada, animaciones naturales y entornos muy detallados. Por último, el título tendrá un sistema de clima dinámico que, seguramente, modificará los entornos de varias formas.

¿Cuándo llegará el próximo trailer de GTA VI?

Muchos jugadores esperaban un nuevo trailer de GTA VI justo para el inicio de las preventas. Consideraban que era el momento ideal para que Rockstar Games presumiera algunas de las novedades del título. Sin embargo, nada sucedió y la comunidad sigue esperando.

Parte de la comunidad especula que el próximo avance de GTA VI será el más importante, pues será donde se revelará gameplay, se detallará la escala de su mundo y se presentarán nuevas mecánicas. Desafortunadamente, aún no hay una fecha exacta para su revelación.

El segundo trailer del título fue revelado en mayo de 2025, así que han pasado más de 400 días sin un nuevo avance. Los jugadores recordaron que, cuando fueron las preventas de GTA V, Rockstar liberó un nuevo avance 9 días después. Por ello, muchos tienen esperanzas de que el trailer se publique en algún momento de la próxima semana, aunque la realidad es que no hay nada confirmado.

Jugadores esperan que la espera por el próximo trailer de GTA VI sea corta

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