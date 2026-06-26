No es un simulacro: Grand Theft Auto VI por fin reapareció tras más de un año de ausencia. Ya conocemos el precio oficial y más detalles sobre las 2 únicas ediciones que estarán disponibles, así como los bonos de preventa, la estructura de la campaña narrativa y más.

Y sí, el juego desató polémica. Los fans criticaron el costo elevado, la función exclusiva de PS5 Pro, la ausencia de un lanzamiento físico y el contenido que sólo estará disponible en la edición más cara. A continuación, analizaremos todo lo que se sabe de GTA VI y veremos la opinión de algunos expertos. ¿Se viene un cambio para la industria?

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GTA VI será muy costoso, ¿llegó un nuevo estándar para el gaming?

En definitiva, el precio de GTA VI es uno de los temas de discusión y debate más polémicos de los últimos años. Y es que millones de fanáticos se hacían una sola pregunta: ¿cuándo será necesario pagar para disfrutar el título de mundo abierto? Ya conocemos la respuesta oficial, y sospechamos que muchos estarán decepcionados.

Grand Theft Auto VI seguirá los pasos de Mario Kart World de Switch 2 y se venderá por $79.99 USD en su Standard Edition, que sólo incluye la experiencia base. La Ultimate Edition, que da acceso a contenido exclusivo y otros extras, estará disponible por $99.99 USD. Así es, ¡más de $100 USD, si se consideran el IVA y otros factores!

El lanzamiento sigue previsto para el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y XBOX Series X|S y, a estas alturas, se antoja poco probable que haya un retraso de último minuto. Eso significa que lo mejor será preparar la cartera, pues habrá que gastar, mínimo, $80 USD para ser parte del viaje de Jason y Lucia.

Ahora bien, ¿el costo de Grand Theft Auto VI marcará un nuevo estándar para la industria del gaming? Es improbable o, al menos, eso es lo que opinan los expertos. El analista Piers Harding-Rolls dijo para GamesIndustry.Biz que otros juegos que se atrevan a costar $80 USD “enfrentarán una reacción negativa por parte de los consumidores”. El especialista Rhys Elliott de Alinea Analytics también duda de que $79.99 USD se convierta en el nuevo mínimo, y advierte que “muchos publishers lo entenderán por la mala”.

En un comunicado de prensa, Rockstar Games informó que los fans que compren la Standard Edition podrán actualizar a la Ultimate Edition y pagar la diferencia en cualquier momento. Esto quiere decir que los jugadores que no puedan adquirir la versión más completa durante el lanzamiento en noviembre tendrán la oportunidad de conseguir el contenido exclusivo en una fecha posterior, al actualizar su copia. De hecho, en la PS Store de PlayStation 5 la Ultimate Edition aparece como un DLC.

Precios oficiales de la Standard Edition y Ultimate Edition de GTA VI en la PS Store de PlayStation 5

Con todo esto en mente, ¿qué incluye la edición más cara? ¿Acaso vale la pena pagar el extra de $20 USD? Es aquí donde la situación empieza a tornarse peliaguda.

Grand Theft Auto VI ya enfrenta su primera gran polémica

Es normal que las ediciones especiales más caras incluyan algunos atuendos e incluso misiones exclusivas, pero parece que GTA VI irá un paso más allá y bloqueará contenido que, según la opinión de los fanáticos, debería estar disponible en la experiencia base. Quizá lo más alarmante es que parece que Rockstar Games restringirá el acceso a tiendas en la versión más económica, donde brillarán por su ausencia o estarán limitadas.

En específico, los establecimientos que sólo estarán disponibles a través de la Ultimate Edition son: Rideout Customs, un taller que permite transformar vehículos en “obras de arte”; el Salón de Sara, una peluquería que ofrece estilos exclusivos para Jason y Lucia; Stock 305, una tienda con outfits inspirados en moda urbana; Electric Fang Tattoo, un estudio que incluye más de 50 tatuajes únicos; y One-Eyed Willie’s, donde se hacen modificaciones de automóviles todoterreno.

Galería GTA VI en imágenes

Es imposible saber si los jugadores que sólo adquieran la Standard Edition podrán desbloquear ese contenido al progresar en la campaña, pero parece poco probable. Por supuesto, este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuál es el límite entre ofrecer incentivos para las ediciones premium y fragmentar deliberadamente la experiencia para quienes sólo tienen la oportunidad de comprar las versiones más económicas?

Por lo demás, los propietarios de la Ultimate Edition pueden esperar armas adicionales, como los Revólveres Hawk y Little Morgan y las pistolas personalizadas Girardi ES9 y Klose K17. Esta versión también incluirá vehículos especiales, como la motocicleta Dinka Enduro, el Grotti Cheetah 1995, el kayak Crest, el barco Shitzu Squalo, el camión monstruo Vapid Dominator Buggy y una colección de coches clásicos de Wyman. Y sí, habrá conjuntos de ropa e, incluso, depósitos de bienes ilegales.

Ahora bien, ¿los jugadores recicbirán algún beneficio extra si deciden reservar el juego? Así es. De acuerdo con la información oficial, será posible conseguir un paquete de skins de armas con temática de Tommy Vercetti, el coche retro Vapid Stanier de 1995 y más estilos para Jason y Lucia. En general, estos incentivos de preventa recuerdan de inmediato a GTA: Vice City por su estética ochentera.

Aún hay más, pues quienes compren Grand Theft Auto VI antes del lanzamiento en la PS Store de PlayStation 5 recibirán un mes gratuito de GTA+, el servicio de suscripción que ofrece dinero para GTA Online y otras ventajas. Es precisamente el acuerdo con los ecosistemas de Sony el que también generó controversia.

Los nuevos bonos de preventa de Grand Theft Auto VI incluyen skins, atuendos y autos

PS5 Pro será el mejor lugar para jugar GTA VI

Mary Yee, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, aseguró que el port para PS5 Pro ofrecerá una experiencia más inmersiva que en la competencia. Si bien no se especificaron detalles técnicos sobre el desempeño, sabemos que el videojuego de mundo abierto será compatible con la tecnología háptica del DualSense.

De igual forma, GTA VI aprovechará el Tempest 3D AudioTech del hardware y la bocina integrada del mando en ciertos momentos de la campaña, posiblemente durante conversaciones por teléfono. Y sí, la compañía aseguró que el SSD de su consola permitirá disfrutar el título con “tiempos de carga casi instantáneos”.

Si bien Sony jura y perjura que “Grand Theft Auto VI se juega mejor en PS5”, es poco probable que el port para XBOX Series X tenga problemas de rendimiento o carezca de funciones clave. Así pues, la única diferencia de peso entre ambas plataformas parece ser la tecnología háptica del control de PlayStation 5, aunque habrá que esperar hasta que los expertos hagan un estudio más exhaustivo. Hace un par de días, una tienda filtró que será posible configurar el juego en Modo Rendimiento o Modo Calidad, pero hasta el momento, es mera especulación.

Sony asegura que GTA VI se jugará mejor en PS5 Pro

Independientemente de si optan por la consola de Sony o prefieren la plataforma de Microsoft, los jugadores deberán enfrentar una triste realidad.

GTA VI en formato físico es puro humo

A principios de 2026, un informante conocido como Graczdari reveló que Take-Two Interactive se saltaría por completo el lanzamiento en formato físico para Grand Theft Auto VI, lo que obligaría a los jugadores a recurrir a las tiendas digitales de PlayStation y XBOX. En aquel momento, se dijo que la medida se tomó para evitar filtraciones.

La compañía desestimó rápidamente esos rumores y enfatizó que GTA VI tendría un estreno físico, y técnicamente, dijo la verdad, pero la más reciente información oficial sacó canas verdes a los coleccionistas y a los entusiastas de la preservación.

Esta semana, Rockstar Games confirmó que la versión física de Grand Theft Auto VI estará disponible a partir del 12 de noviembre 2026 para permitir la precarga, lo que dará la oportunidad de iniciar la aventura tan pronto llegue el día del lanzamiento. ¿El problema? Las cajas estarán vacías y no incluirán un disco.

Las ediciones físicas de Grand Theft Auto VI no incluirán discos

Efectivamente, las copias físicas del juego solamente tendrán en su interior un código que servirá para descargar el juego en XBOX o PlayStation. Es un duro golpe para la preservación, y muchos creen que si el lanzamiento AAA más importante de la década omite los discos, otras compañías seguirán los mismos pasos.

Es un tema complejo, pero algo parece cierto: a pesar de que algunas tiendas se negarán a vender las cajas vacías, el siempre confiable analista Mat Piscatella de Circana duda de que esta polémica tenga un impacto negativo en las ventas del juego debido a que las consolas sin lectores de disco son cada vez más populares. De hecho, el experto cree que la decisión de Rockstar beneficiará a los minoristas que no venden títulos usados.

El también especialista Rhys Elliott de Alinea Analytics teoriza que esta medida permitirá frenar las filtraciones y controlar el mercado de segunda mano. De igual forma, Daniel Ahmad de Niko Partners expuso una triste realidad: 80% de las ventas en PlayStation y 90% en XBOX son digitales. Esto nos lleva a pensar que es muy probable que el formato físico tenga los días contados.

Las cajas de Grand Theft Auto VI no tendrán discos, pero incluirán un código digital para descargar el juego

A pesar de la polémica que generó esta decisión, Grand Theft Auto VI se perfila para ser un éxito instantáneo que despachará millones de unidades en su lanzamiento. Pero aquí surge otra pregunta: ¿los fanáticos podrán acceder a todo el contenido desde el primer momento? Hay malas noticias para los entusiastas del modo multijugador.

¿Grand Theft Auto VI será 100% single-player? ¿Qué sucede con GTA Online?

En su comunicado oficial, Rockstar Games declaró que GTA VI “es una experiencia single-player”, lo que parece indicar que el modo multiplayer brillará por su ausencia, al menos durante el estreno. De igual forma, tanto las tiendas de PlayStation 5 como de XBOX señalan en sus respectivas páginas oficiales que el título sólo admite un jugador, sin mencionar funciones o características en línea.

Esa insistencia parece confirmar que el nuevo GTA Online, que se cree que reemplazará a la versión original que debutó hace más de una década junto a GTA V, estará ausente durante el lanzamiento en noviembre de 2026. De hecho, Rockstar Games ni siquiera ha hecho oficial que la próxima entrega incluya su propio componente multijugador.

GTA Online 2, la nueva versión del modo multijugador, no debutará junto a Grand Theft Auto VI

Eso sí, recordemos que el primer GTA Online debutó en octubre de 2013, un par de semanas después de la campaña. Algo similar ocurrió con Red Dead Redemption 2, cuando los fans tuvieron que esperar alrededor de un mes para jugar Red Dead Online. ¿Se repetirá la historia con Grand Theft Auto VI? Es probable...

Mientras tanto, ¿el apartado narrativo de la nueva entrega ofrecerá mucho contenido? Ese parece ser el caso, aunque Rockstar Games guarda silencio sobre la extensión de la historia. Eso sí, en la descripción de la Ultimate Edition se revela que el hilo argumental se dividirá en capítulos, tal como sucede en Red Dead Redemption 2.

Con esto en mente, algunos teorizan que Grand Theft Auto VI presentará grandes secciones de historia que posiblemente se enfocarán en determinadas zonas del mapa. Otros, incluso creen que la narrativa tendrá saltos temporales, justamente como ocurre en la aventura de Arthur Morgan. Suena emocionante, pero aún no hay algo confirmado.

La campaña de GTA VI estará dividida en capítulos, tal como sucede en Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto VI será un juego histórico

¿GTA VI marcará un nuevo estándar con su precio de $80 USD? ¿Su versión sin disco será la estocada final para el formato físico? ¿El contenido restringido de la Ultimate Edition será un modelo a seguir para otras compañías? Son preguntas lógicas, porque lo que es seguro es que la obra de Rockstar Games será un lanzamiento que venderá millones y marcará el rumbo del gaming.

Pero dinos, ¿qué opinas de las polémicas? ¿Planeas comprar el juego?

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