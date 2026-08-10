Los fanáticos de Nintendo Switch tienen motivos para estar muy tristes, pues acaban de perder el acceso a un popular juego multijugador de una franquicia famosa. El título en cuestión dejó de venderse en la eShop y cerró sus servidores para siempre, por lo que se volvió completamente injugable. Y sí, este caso demuestra los riesgos del formato digital.

Posiblemente estamos ante la antesala de un cambio de paradigma que, para bien o para mal, dará forma al futuro de la industria de los videojuegos. En particular, las grandes compañías empiezan a dejar a un lado los estrenos físicos para priorizar los lanzamientos digitales.

El problema es que los jugadores tienen mucho menos control de los juegos digitales, pues las compañías pueden cerrar los servidores o retirar el acceso en cualquier momento y, en peor de los casos, sin previo aviso. Los propietarios de Nintendo Switch acaban de enfrentar esa dura realidad una vez más.

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Aliens: Fireteam Elite ya se no puede jugar en Nintendo Switch, incluso pagaste por él

Como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, los estudios y publishers pueden eliminar un juego por diversas cuestiones, a menudo ajenas al rendimiento del proyecto en sí mismo. A veces, el producto deja de venderse o cierra sus servidores debido a la baja cantidad de jugadores, problemas con la licencia o el fin de la compañía.

Sea como sea, siempre es triste saber que un título dejó de estar disponible para siempre. Ese es precisamente el caso de Aliens: Fireteam Elite, el videojuego multijugador ambientado en el mismo universo de la saga cinematográfica. Este proyecto dejó de estar disponible en la eShop.

El shooter cooperativo de Cold Iron Studio se lanzó originalmente para XBOX One, XBOX Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC en agosto de 2021, mientras que los usuarios de Nintendo Switch tuvieron que esperar hasta abril de 2023 para probarlo.

Debido a limitaciones técnicas del hardware, los responsables de Aliens: Fireteam Elite decidieron lanzar una versión en la nube que, naturalmente, funcionaba mediante la tecnología de streaming. El juego tenía un costo de $29.99 USD, pero los jugadores podían adquirir la Ultimate Edition por $59.99 USD para obtener todo el DLC.

Este título multijugador aún está disponible para el resto de plataformas y se podrá jugar sin conexión una vez que cierre los servidores, pero tristemente el caso del port de Nintendo Switch es distinto.

A principios de este año, los desarrolladores eliminaron el juego de la eShop de la consola híbrida. En aquel entonces, también informaron que los servidores de Aliens: Fireteam Elite cerrarían el 5 de agosto de 2026 en Switch. Esa fecha ya pasó, y debido a que el juego funcionaba mediante la nube, ahora mismo es totalmente injugable.

Lo peor es que los responsables del proyecto no ofrecerán reembolsos u otra compensación a los jugadores de Nintendo Switch, incluso si pagaron $60 USD por él.

Aliens: Fireteam Elite cerró sus servidores y ya es completamente injugable de Nintendo Switch

Otro popular juego desapareció de Nintendo Switch y expone los peligros del formato digital

Tristemente, el caso de Aliens: Fireteam Elite no es único en su tipo, pues demuestra una dura realidad cada vez más común.

A principios de junio, Square Enix informó que la versión en la nube de Kingdom Hearts Collection [I-III], el paquete que da acceso a 3 colecciones de juegos y lanzamientos de la popular franquicia de rol, sería totalmente inaccesible e injugable en Nintendo Switch a partir del verano.

Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedió con el título de Alien, los jugadores que compraron los ports de Kingdom Hearts para la consola híbrida podían adquirir nuevamente la colección en Nintendo Switch 2 con 50% de descuento, y en ese caso se tratan de versiones nativas que corren en el hardware mejorado.

Ambos casos demuestran lo frágil que es el formato digital, pues los jugadores realmente sólo adquieren una licencia de uso que los titulares de la franquicia pueden retirar en cualquier momento. Es por esa razón que la comunidad se organizó para crear una campaña de boicot para evitar que PlayStation elimine el formato físico.

A principios de julio, Sony anunció que dejará de lanzar videojuegos en disco a partir de 2028, una medida que afectará tanto a los títulos exclusivos como los estrenos third-party. La compañía reconoció el descontento de la comunidad, pero confirmó que continuará con sus planes.

La Nintendo eShop es la tienda digital de Switch y Switch 2

Pero dinos, ¿eres fanático de Aliens: Fireteam Elite y lo jugabas en Nintendo Switch? Déjanos leerte en los comentarios.

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