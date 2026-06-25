Durante años, Call of Duty ha sido uno de los nombres más importantes de la industria de los videojuegos. Cada lanzamiento genera millones de ventas, domina las listas de popularidad y reúne a comunidades enormes en todo el mundo. Ahora, una nueva declaración de Xbox busca dejar claro el tamaño que tiene la serie en la actualidad.

La franquicia de disparos se prepara para seguir creciendo en nuevos mercados y plataformas. Entre ellos está Nintendo Switch 2, consola que recibirá futuras entregas de la saga como parte de los acuerdos realizados por Microsoft.

Xbox compara a Call of Duty con el Universo Marvel

Durante una reciente entrevista, Asha Sharma, nueva CEO de Xbox, habló sobre la estrategia de la compañía para llevar sus propiedades intelectuales más allá de los videojuegos.

La ejecutiva explicó que Microsoft busca convertir sus franquicias en fenómenos de entretenimiento capaces de llegar a más públicos mediante películas, series y otras producciones. En ese contexto, realizó una comparación que rápidamente llamó la atención.

Según Sharma, Call of Duty es actualmente más grande que el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Si lo piensas, tenemos la segunda serie más vista de todos los tiempos en Amazon (Fallout), Minecraft estuvo entre las 5 películas más exitosas de 2025 y Call of Duty es más grande que el Universo Cinematográfico de Marvel”.

La directiva agregó que existe más interés que nunca por trabajar con las propiedades de Xbox gracias a la relevancia cultural que han alcanzado.

De acuerdo con rumores, Call of Duty: Modern Warfare 4 será la entrega de 2026

Una película de Call of Duty llegará en 2028

Sharma también adelantó que Microsoft tiene planes ambiciosos para expandir la marca fuera de los videojuegos. Entre ellos destaca una película basada en Call of Duty, cuyo estreno está previsto para 2028.

La ejecutiva explicó que la compañía no busca convertirse en un gigante tradicional de la televisión o el cine. En cambio, pretende aprovechar el impacto cultural de sus juegos para crear nuevas experiencias de entretenimiento.

El éxito de producciones como Fallout y A Minecraft Movie parece haber reforzado esa estrategia. Ambas adaptaciones demostraron que las franquicias de videojuegos pueden triunfar también fuera de las consolas.

Mientras tanto, Call of Duty continúa consolidándose como una de las marcas más valiosas de la industria. Su llegada a Nintendo Switch 2 podría ampliar todavía más su alcance durante los próximos años.

¿Crees que Call of Duty ya es más grande que el Universo Marvel? ¿Verás la película de la franquicia cuando llegue en 2028? Cuéntanos en los comentarios.

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