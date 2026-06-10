Microsoft reconoció que aumentar el precio de XBOX Game Pass fue un error, pues el servicio perdió millones de suscriptores luego de que sus usuarios quedaran muy inconformes con los cambios. Asha Sharma, la nueva jefa de XBOX, atendió pronto el problema y ajustó el costo del servicio a favor de nuestra cartera.

El impacto positivo de esta decisión se reflejó en cuestión de semanas, ya que XBOX Game Pass recuperó una parte de su popularidad y muchos jugadores lo pagan de nuevo mes con mes. Sin embargo, Sharma sabe que aún hay mucho trabajo por hacer para que la plataforma sea realmente accesible para todos.

Durante una entrevista reciente, la jefa de XBOX anticipó que prepara más cambios para el servicio y que serán a favor de sus fans. Lo mejor de todo es que los ajustes llegarán este año y estarán disponibles pronto.

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Asha Sharma mejorará aún más la oferta de Xbox Game Pass

Desde su lanzamiento en 2017, XBOX Game Pass ha evolucionado para satisfacer las necesidades de Microsoft, enfrentar los desafíos de la industria y tratar de conquistar a millones de jugadores. La realidad es que XBOX ha batallado para encontrar un punto de equilibrio en su modelo de negocios y mantener intacto el atractivo de su servicio de suscripción.

Durante su participación en Fortune Conversations (vía Windows Central), Sharma reafirmó que el aumento de precios fue un duro golpe para XBOX Game Pass, pues empezó a perder suscriptores de forma importante. Por ello, fue necesario replantear la estrategia y el primer paso fue ajustar los costos del servicio.

“El año pasado subimos los precios 50%, y estábamos en camino de ver una disminución en el número de suscriptores, por lo que simplemente se había vuelto demasiado inasequible, así que ajustamos el precio para los jugadores”, afirmó la directiva.

Sharma considera que aún hay margen de mejora, así que ya planea otros ajustes importantes para el servicio. Su meta es hacer que XBOX Game Pass sea aún más accesible para mejorar la retención de usuarios y evitar perder suscriptores.

Jugadores pueden esperar más cambios en el servicio para este año

Los próximos ajustes a XBOX Game Pass llegarán en algún momento de este verano, así que las noticias al respecto debería llegar antes de septiembre. Desafortunadamente, Sharma no compartió las ideas que tiene en mente para mejorar el servicio. Cabe la posibilidad de que se refiera a nuevos planes de suscripción o promociones, ya que resulta poco probable que la plataforma baje aún más de precio.

“Estamos empezando a ver más suscriptores, estamos empezando a ver, lo que es más importante, una mejor retención, y aún tenemos trabajo por hacer. Por lo tanto, haremos más este verano para crear ofertas más flexibles que se adapten a todos los tipos de jugadores que tenemos, y continuaremos mejorando en ese sentido ”, añadió la jefa de Xbox.

¿Qué novedades podría recibir el servicio?

Además del ajuste de precio, Sharma lanzó Xbox Game Pass Starter Edition, un plan más accesible que se puede disfrutar mediante Discord. Todo indica que el paso siguiente es ofrecer más alternativas a los jugadores y disfruten los beneficios del servicio que realmente les interesan.

Actualmente, la oferta se reduce a los planes Essential, Premium y Ultimate. De acuerdo con rumores, XBOX podría fusionar la suscripción Premium con PC Game Pass, lo que podría simplificar la estructura del servicio

También se especula con la llegada de suscripciones personalizadas, que permitirían a los jugadores pagar sólo por el contenido y beneficios que quieren disfrutar. Otra posibilidad es que el plan familiar del servicio por fin se haga una realidad en todo el mundo, pues esta opción desapareció luego de tener pruebas en regiones seleccionadas.

XBOX busca mejorar la popularidad de su servicio y retener a más usuarios mes con mes

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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