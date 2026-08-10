YouTube es un éxito gracias a sus millones de usuarios, que cada día buscan nuevo contenido, y a los creadores que lo hacen posible. La plataforma de Google se ha convertido en una de las favoritas para quienes buscan monetizar sus creaciones y, al mismo tiempo, construir una comunidad alrededor de ellas. Sin embargo, las reglas están a punto de cambiar y ganar dinero en YouTube será más difícil para quienes están a punto de iniciar un proyecto.

Lo que pasa es que Google anunció cambios importantes para su plataforma de videos y algunos de ellos afectarán al Programa de Socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés). La compañía también compartió noticias importantes sobre el contenido en Shorts y YouTube Premium Lite, plan de suscripción que llegará a más regiones.

Video relacionado: ¿Última generación con discos? Circana habla del futuro del gaming en México

Google cambiará el Programa de Socios de YouTube y será más difícil empezar a monetizar contenido

Monetizar contenido en YouTube se ha convertido en una verdadera odisea que implica mucho esfuerzo y dedicación. La tarea será aún más complicada para los nuevos creadores de contenido, pues Google endurecerá los requisitos para ser parte del Programa de Socios de YouTube, que permite monetizar contenido por medio de anuncios y el reparto de ingresos por suscriptores Premium.

Por medio de un comunicado, el gigante tecnológico reveló que los nuevos creadores deberán acumular 1000 suscriptores, 8000 horas de visualización válidas en los últimos 365 días o 20 millones de visualizaciones válidas de Shorts en los últimos 90 días para formar parte del programa. Esto significa que Google duplicará los requisitos, pues actualmente sólo se requieren 4000 horas de visualización o 10 millones de visualizaciones vigentes.

Google aseguró que estos cambios, que entrarán en vigor el 1.° de febrero de 2027, le ayudarán a “invertir en nuevos programas de incentivos que apoyan directamente el crecimiento de los creadores y los diversos modelos de negocios” de YouTube.

La compañía enfatizó que estas modificaciones al Programa de Socios no afectará de ninguna forma a quienes ya forman parte de él. Así pues, sólo aplicará para nuevos creadores de contenido, quienes deberán aceptar los nuevos términos y condiciones al momento de mandar su solicitud para el programa.

YouTube, la plataforma de videos de Google, endurecerá los requisitos para ser creador y monetizar contenido

También habrá cambios en la monetización de Shorts y YouTube Premium Lite

Google también hará cambios en la forma en que distribuye los ingresos por Shorts, a partir 1.° de febrero de 2027. Los creadores de contenido con 10 millones de visualizaciones válidas en los últimos 90 días, podrán obtener ingresos por publicidad y suscripciones. Se trata de un beneficio que no perjudicará a quienes no logren la meta, pues seguirán siendo parte del Programa de Socios y podrán obtener ingresos por videos de formato largo.

“Es poco probable que los creadores que ya obtienen ingresos significativos de Shorts se vean afectados por estos cambios. La participación en los ingresos de Shorts se reanudará automáticamente una vez que superen nuevamente los 10 millones de visualizaciones”, detalló Google.

La empresa afirmó que este ajuste ofrecerá más oportunidades de ingresos a los creadores y, a la vez, incentivará el crecimiento y la interacción en la plataforma. Muy pronto, Google ofrecerá alternativas a los creadores con menos de 10 millones de visualizaciones para que también puedan generar dinero.

Por último, la suscripción Premium Lite llegará a todos los países donde YouTube Premium ya está disponible. Esto permitirá tener un fondo específico para repartir ganancias entre los creadores de contenido.

Google busca nuevas alternativas para repartir las ganancias de YouTube con los creadores de contenido

“Los creadores obtienen ingresos de estas suscripciones a través de un fondo específico para cada tipo de suscripción: el 30 % de los ingresos netos para Premium y el 60 % para Premium Lite. Esta distribución tiene en cuenta los costos de operación y promoción del servicio, incluyendo los pagos a nuestros socios musicales. Este fondo se reparte entre los creadores según el tiempo de visualización y las reproducciones de los miembros, y de esta distribución, los creadores reciben una participación en los ingresos: el 55 % para videos de larga duración y el 45 % para videos cortos”, finalizó Google.

En esta página están todas las noticias relacionadas con YouTube.

Video relacionado: La mierdificación de los servicios de videojuegos

Fuente