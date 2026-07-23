YouTube permanece como una de las plataformas de video y contenido online más populares del mundo. En los últimos 20 años recibió numerosas actualizaciones que agregaron nuevas características y realizaron ajustes, lo que le permitió mantenerse relevante y a la vanguardia; sin embargo, algunos de los cambios dividieron la opinión de los fans.

Fue en 2021 cuando la compañía propiedad de Google optó por eliminar el indicador de Dislike, que se utilizaba para, precisamente, saber si un video no era del agrado de la mayoría de los espectadores. Ya pasaron casi 5 años desde entonces, y ahora un popular youtuber pide el regreso de esa herramienta por una muy buena razón.

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NakeyJakey quiere que YouTube implemente otra vez el botón de “No me gusta”

Jacob Matthew Christensen, mejor conocido por su alias NakeyJakey, es un famoso creador que centra gran parte de su contenido original en temas relacionados con los videojuegos y la industria del gaming. Actualmente posee 2.12 millones de suscriptores y más de 240 millones de visualizaciones en su canal de YouTube.

El influencer incursionó en la plataforma en noviembre de 2015, así que ya tiene una extensa carrera en el mundo de Internet. Recientemente mantuvo una entrevista con el medio Dexerto en la que respondió a las 20 preguntas que nunca le habían hecho.

En un momento de la conversación, se le cuestionó cuál sería la regla que añadiría a YouTube. NakeyJakey sólo tiene una petición: que regrese el indicador de Dislike. En su opinión, era una herramienta muy útil que permitía identificar fácilmente el contenido basura y de mala calidad, así como los videos engañosos.

Eso sí, el youtuber reconoce que muchas personas utilizaban el botón de “No me Gusta” para trollear a los canales. Aun así, espera que la plataforma de Google traiga de vuelta dicha función.

“Haces clic en muchísimos vídeos que son una auténtica basura, engañosos y que en realidad no tratan de lo que dicen, y el ‘Dislike (si bien es cierto que podría usarse para trollear y utilizarlo por motivos equivocados) era una herramienta muy útil para darse cuenta enseguida de que ‘este vídeo probablemente sea una tontería y falso. Ni siquiera voy a hacer clic en él’”, comentó NakeyJakey.

Vale la pena enfatizar que YouTube aún tiene el botón de Dislike, así que los usuarios pueden indicar cuando un video no cumple con sus expectativas; sin embargo, Google eliminó el indicador visible, por lo que solamente el creador de contenido tiene acceso a esa información.

Jacob Matthew Christensen recuerda que existen extensiones de navegador que permiten obtener un aproximado de la proporción de likes y dislikes, pero considera que YouTube debería hacer que esos datos sean más visibles al público general.

El contador de Dislikes en YouTube todavía aún no es visible

YouTube también elimina los Dislikes en los shorts

En 2021, Google justificó la decisión de eliminar el contador público de dislikes para proteger a los creadores de contenido de las campañas masivas de acoso. Y en efecto, muchas personas se organizaban para bombardear con votos negativos a ciertos videos.

Se desconoce si YouTube tiene la intención de traer de regreso esa función, pero todo parece indicar que no. De hecho, la compañía tomó un paso en la dirección contraria y también eliminó el botón de “No me gusta” de YouTube Shorts. Ahora, los usuarios solamente pueden dar clic en un corazón cuando el video es de su agrado.

La plataforma respondió a las solicitudes de los fanáticos, y afirmó que remover el indicador de Dislike en los videos cortos permite ofrecer “un control más claro y eficaz” sobre las recomendaciones. Además, señala que sus investigaciones indican que esa función “se superpone a herramientas como ‘No me interesa’ y ‘No recomiendo este canal’”.

YouTube afirma que, al eliminar esa función, evita la ambigüedad y facilita ofrecer contenido más preciso a la comunidad. “Experimentos recientes demostraron que simplificar estas opciones facilitaba a los usuarios dar comentarios más específicos sobre los vídeos y conducía a una experiencia general más intuitiva”, comentó en junio.

No es la primera vez que la plataforma enfrenta una fuerte reacción por parte del público. Hace un par de meses, recibió críticas negativas por implementar una herramienta de IA que permite tomar un video de otro creador y modificarlo para crear contenido original.

El botón "No me gusta" desapareció de YouTube Shorts

Pero cuéntanos, ¿crees que es una buena idea traer de regreso el contador público de Dislikes? Déjanos leerte en los comentarios.

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