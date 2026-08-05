El AUTOSABOTAJE de PlayStation

temporada 2025, Episodio 30

Durante años nos preguntamos qué le pasó a PlayStation. ¿Cómo una compañía que dominó la industria terminó cerrando estudios históricos, apostando por fracasos como Concord y alejándose de la identidad que la convirtió en líder? En una reciente conferencia, Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Interactive Entertainment, reveló por qué Japan Studio fue cerrado y cómo PlayStation decidió abandonar los juegos AA para concentrarse casi exclusivamente en superproducciones AAA.

  • El AUTOSABOTAJE de PlayStation
    Episodio 30

    El AUTOSABOTAJE de PlayStation

    Durante años nos preguntamos qué le pasó a PlayStation. ¿Cómo una compañía que dominó la industria terminó cerrando estudios históricos, apostando por fracasos como Concord y alejándose de la identidad que la convirtió en líder? En una reciente conferencia, Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Interactive Entertainment, reveló por qué Japan Studio fue cerrado y cómo PlayStation decidió abandonar los juegos AA para concentrarse casi exclusivamente en superproducciones AAA.
  • “Los jugadores tienen la culpa del fin del formato físico.” Entonces ¿somos los malos?
    Episodio 29

    “Los jugadores tienen la culpa del fin del formato físico.” Entonces ¿somos los malos?

    ¿El formato físico realmente está muriendo... o los propios jugadores lo están abandonando? Esta semana surgieron nuevos datos que reavivaron el debate. Mat Piscatella reveló el desplome de las ventas físicas en Estados Unidos, mientras que representantes de la industria advierten sobre el impacto económico que tendría la desaparición de los juegos en disco. Al mismo tiempo, el mercado de segunda mano sigue moviendo miles de millones de dólares y demuestra que todavía existe una enorme comunidad que depende de esta forma de comprar videojuegos.
  • PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco
    Episodio 27

    PlayStation SE HUNDE : 🐀🐀 huyen del barco

    ¿Sony está perdiendo la confianza en el futuro de PlayStation? Poco después del polémico anuncio sobre el abandono de los juegos físicos, varios ejecutivos e inversionistas de Sony vendieron una parte importante de sus acciones, incluyendo el CEO Hiroki Totoki. El movimiento coincide con un momento complicado para la compañía: críticas por el formato físico, demandas, llamados al boicot y un mercado de consolas que enfrenta enormes desafíos.

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