El AUTOSABOTAJE de PlayStation

El AUTOSABOTAJE de PlayStationtemporada 2025, Episodio 30
Durante años nos preguntamos qué le pasó a PlayStation. ¿Cómo una compañía que dominó la industria terminó cerrando estudios históricos, apostando por fracasos como Concord y alejándose de la identidad que la convirtió en líder? En una reciente conferencia, Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Interactive Entertainment, reveló por qué Japan Studio fue cerrado y cómo PlayStation decidió abandonar los juegos AA para concentrarse casi exclusivamente en superproducciones AAA.
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