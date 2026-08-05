El AUTOSABOTAJE de PlayStation

¿El formato físico realmente está muriendo... o los propios jugadores lo están abandonando? Esta semana surgieron nuevos datos que reavivaron el debate. Mat Piscatella reveló el desplome de las ventas físicas en Estados Unidos, mientras que representantes de la industria advierten sobre el impacto económico que tendría la desaparición de los juegos en disco. Al mismo tiempo, el mercado de segunda mano sigue moviendo miles de millones de dólares y demuestra que todavía existe una enorme comunidad que depende de esta forma de comprar videojuegos.