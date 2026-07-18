¡20 AÑOS SIN TOCARLO... Y QUEDÓ BRUTAL! Probamos Onimusha: Way of the Sword

¡20 AÑOS SIN TOCARLO... Y QUEDÓ BRUTAL! Probamos Onimusha: Way of the Swordtemporada 2026, Episodio 110
Capcom sigue viviendo uno de los mejores momentos de su historia y eso está permitiendo el regreso de franquicias que muchos creían olvidadas. Después de más de 20 años, Onimusha está de vuelta con Onimusha: Way of the Sword, una nueva entrega que busca respetar el legado de la saga mientras moderniza su combate, exploración y apartado visual con RE Engine.
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