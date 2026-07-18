EL FUTURO OSCURO de Call of Duty

temporada 2026, Episodio 109

¿Call of Duty finalmente perdió su corona? Tras el decepcionante desempeño de Black Ops 7, la franquicia enfrenta una de las peores crisis de su historia. Las ventas, la caída de jugadores, las polémicas, los micropagos, Warzone y el desgaste de los lanzamientos anuales dejaron a la saga en una posición que hace unos años parecía imposible. Analizamos las causas del declive de la franquicia, el impacto de Black Ops 7, las promesas de Activision para Modern Warfare 4 y por qué el futuro de Call of Duty podría definir también el rumbo de Xbox.

  • ¡20 AÑOS SIN TOCARLO... Y QUEDÓ BRUTAL! Probamos Onimusha: Way of the Sword
    Episodio 110

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    Capcom sigue viviendo uno de los mejores momentos de su historia y eso está permitiendo el regreso de franquicias que muchos creían olvidadas. Después de más de 20 años, Onimusha está de vuelta con Onimusha: Way of the Sword, una nueva entrega que busca respetar el legado de la saga mientras moderniza su combate, exploración y apartado visual con RE Engine.
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