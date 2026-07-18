EL FUTURO OSCURO de Call of Duty

temporada 2026, Episodio 109

¿Call of Duty finalmente perdió su corona? Tras el decepcionante desempeño de Black Ops 7, la franquicia enfrenta una de las peores crisis de su historia. Las ventas, la caída de jugadores, las polémicas, los micropagos, Warzone y el desgaste de los lanzamientos anuales dejaron a la saga en una posición que hace unos años parecía imposible. Analizamos las causas del declive de la franquicia, el impacto de Black Ops 7, las promesas de Activision para Modern Warfare 4 y por qué el futuro de Call of Duty podría definir también el rumbo de Xbox.