¡El boicot contra PlayStation está fallando! ¿Todavía se puede salvar el formato físico?temporada 2026, Episodio 114
¿El formato físico realmente tiene los días contados? Tras confirmar que dejará de producir juegos en disco a partir de 2028, PlayStation desató una de las mayores polémicas en la historia reciente de los videojuegos. Boicots, peticiones, demandas, políticos, tiendas y hasta desarrolladores han levantado la voz… pero, ¿alguno de esos esfuerzos puede cambiar el rumbo?
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