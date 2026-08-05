Jugamos Gears of War: E-Day antes que nadie y... ¡quedamos MUY SORPRENDIDOS!temporada 2026, Episodio 113
¡Jugamos Gears of War: E-Day antes de su lanzamiento gracias a una invitación de XBOX y The Coalition! Te contamos todo sobre el renovado multijugador, incluyendo Horde Siege, la evolución más ambiciosa del modo Horda, así como el esperado Versus competitivo. También analizamos cómo cambiaron las partidas competitivas, qué opinamos del nuevo ritmo del combate, las diferencias respecto a Gears 5 y los pequeños detalles que todavía creemos que The Coalition debe mejorar antes del lanzamiento.
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