Sony queda HUMILLADO: PlayStation vive su peor momento en décadas...

temporada 2026

Mientras toda la atención está puesta en los despidos y la reestructuración de Xbox, Sony enfrenta una realidad igual de preocupante: PlayStation 5 registró su peor mes de mayo en más de dos décadas, Nintendo Switch 2 domina el mercado con ventas históricas y el futuro de PlayStation 6 está rodeado de incertidumbre por el aumento en el costo del hardware