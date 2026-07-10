Sony queda HUMILLADO: PlayStation vive su peor momento en décadas...temporada 2026
Mientras toda la atención está puesta en los despidos y la reestructuración de Xbox, Sony enfrenta una realidad igual de preocupante: PlayStation 5 registró su peor mes de mayo en más de dos décadas, Nintendo Switch 2 domina el mercado con ventas históricas y el futuro de PlayStation 6 está rodeado de incertidumbre por el aumento en el costo del hardware
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