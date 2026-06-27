El 2025 fue un año caótico para los videojuegos, marcado por controversias y debates. Desde escándalos de censura hasta aumentos de precio, las noticias de la industria no dejaron a nadie indiferente. Exploramos cómo estos eventos, incluyendo los despidos videojuegos, afectaron tanto a los videojuegos triple a como a los videojuegos independientes.