BLACK FLAG está de regreso y es BRUTAL... pero no todo salió bien - Review

BLACK FLAG está de regreso y es BRUTAL... pero no todo salió bien - Reviewtemporada 2026
Edward Kenway regresa con una nueva oportunidad para demostrar por qué Assassin’s Creed Black Flag sigue siendo uno de los juegos más queridos de toda la saga. En esta reseña, revisamos todas sus mejoras: gráficos completamente renovados con el motor Anvil, combate actualizado, nuevas misiones, campaña expandida, clima dinámico y muchas mejoras de calidad de vida... pero no todo es perfecto.
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