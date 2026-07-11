BLACK FLAG está de regreso y es BRUTAL... pero no todo salió bien - Review

Después de 10 años de espera, Star Fox finalmente está de regreso con un remake que busca honrar uno de los juegos más queridos de Nintendo 64. ¿Logró mantener la esencia del clásico? ¿Las mejoras en gráficos, historia, jugabilidad y multijugador justifican volver al Lylat System? ¿O algunos cambios terminaron afectando la experiencia original? Te lo contamos en ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!