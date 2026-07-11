¡STAR FOX lo logró! El regreso que los fans esperaban - RESEÑA

temporada 2026, Episodio 1

Después de 10 años de espera, Star Fox finalmente está de regreso con un remake que busca honrar uno de los juegos más queridos de Nintendo 64. ¿Logró mantener la esencia del clásico? ¿Las mejoras en gráficos, historia, jugabilidad y multijugador justifican volver al Lylat System? ¿O algunos cambios terminaron afectando la experiencia original? Te lo contamos en ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

  • BLACK FLAG está de regreso y es BRUTAL... pero no todo salió bien - Review
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    BLACK FLAG está de regreso y es BRUTAL... pero no todo salió bien - Review

    Edward Kenway regresa con una nueva oportunidad para demostrar por qué Assassin’s Creed Black Flag sigue siendo uno de los juegos más queridos de toda la saga. En esta reseña, revisamos todas sus mejoras: gráficos completamente renovados con el motor Anvil, combate actualizado, nuevas misiones, campaña expandida, clima dinámico y muchas mejoras de calidad de vida... pero no todo es perfecto.
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    Episodio 1

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