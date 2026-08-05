¡MUCHO HOCICO... POCA DIGNIDAD! Millones compraron Black Ops II en digital pese al “boicot”

temporada 2026, Episodio 29

Esta semana en SPEEDRUN: PlayStation vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras continúan las protestas por el futuro del formato físico, los jugadores llenan de críticas los videos de Sony, incluso afectando anuncios de Marvel’s Wolverine y estudios independientes. Además, la llegada de precios regionales a la PS Store en México provocó una nueva ola de inconformidad por la tasa de conversión. También mencionamos la serie de God of War, el posible cambio de refrigeración del PS6, el inesperado regreso de Kinect, el futuro de Fallout 5, los impresionantes pronósticos de ventas de GTA VI, nuevos rumores de Resident Evil, Switch 2 OLED, Zelda, Nintendo, Xbox, Call of Duty, EA, GameStop y mucho más.