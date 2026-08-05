¡MUCHO HOCICO... POCA DIGNIDAD! Millones compraron Black Ops II en digital pese al “boicot”

temporada 2026, Episodio 29

Esta semana en SPEEDRUN: PlayStation vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras continúan las protestas por el futuro del formato físico, los jugadores llenan de críticas los videos de Sony, incluso afectando anuncios de Marvel’s Wolverine y estudios independientes. Además, la llegada de precios regionales a la PS Store en México provocó una nueva ola de inconformidad por la tasa de conversión. También mencionamos la serie de God of War, el posible cambio de refrigeración del PS6, el inesperado regreso de Kinect, el futuro de Fallout 5, los impresionantes pronósticos de ventas de GTA VI, nuevos rumores de Resident Evil, Switch 2 OLED, Zelda, Nintendo, Xbox, Call of Duty, EA, GameStop y mucho más.

  • ¡PROFECO SE BURLA DE PLAYSTATION! Ahora le piden salvar el formato físico
    Episodio 30

    ¡PROFECO SE BURLA DE PLAYSTATION! Ahora le piden salvar el formato físico

    ¿El formato físico realmente está muriendo... o los propios jugadores lo están abandonando? Esta semana en SPEEDRUN, surgieron nuevos datos que reavivaron el debate. Mat Piscatella reveló el desplome de las ventas físicas en Estados Unidos, mientras que representantes de la industria advierten sobre el impacto económico que tendría la desaparición de los juegos en disco. Al mismo tiempo, el mercado de segunda mano sigue moviendo miles de millones de dólares y demuestra que todavía existe una enorme comunidad que depende de esta forma de comprar videojuegos.
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    Episodio 29

    ¡MUCHO HOCICO... POCA DIGNIDAD! Millones compraron Black Ops II en digital pese al “boicot”

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  • ¡NI A CUÁL IRLE! XBOX sacrifica estudios y PlayStation declara la guerra a los gamers
    Episodio 26

    ¡NI A CUÁL IRLE! XBOX sacrifica estudios y PlayStation declara la guerra a los gamers

    Esta semana en SPEEDRUN: XBOX atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y PlayStation sigue en el centro de la polémica por el posible final del formato físico. Además hablamos del éxito y las controversias de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el cierre de Mario Kart Tour, los rumores de un nuevo Fallout, la victoria del mexicano DarkAngel en el Esports World Cup, el extraño caso del jugador que demandó a Xbox y ganó, nuevos rumores de Zelda: Majora’s Mask HD, el live-action de Naruto, la película de Elden Ring y mucho más.

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