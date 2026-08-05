¡TU BOICOT LES DA RISA! A PlayStation no le importas nada | SPEEDRUN

¡TU BOICOT LES DA RISA! A PlayStation no le importas nada | SPEEDRUNtemporada 2026, Episodio 31
Sony ya dejó claro hacia dónde va PlayStation: el futuro es digital. Su nuevo reporte financiero revela que 85% de sus ventas de juegos ya se realizan en formato digital, mientras PS5 supera los 95 millones de unidades distribuidas. Y aunque los jugadores han criticado la posible desaparición del formato físico, la compañía asegura que no piensa cambiar de estrategia.
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