¡NI A CUÁL IRLE! XBOX sacrifica estudios y PlayStation declara la guerra a los gamers

temporada 2026, Episodio 26

Esta semana en SPEEDRUN: XBOX atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y PlayStation sigue en el centro de la polémica por el posible final del formato físico. Además hablamos del éxito y las controversias de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, el cierre de Mario Kart Tour, los rumores de un nuevo Fallout, la victoria del mexicano DarkAngel en el Esports World Cup, el extraño caso del jugador que demandó a Xbox y ganó, nuevos rumores de Zelda: Majora’s Mask HD, el live-action de Naruto, la película de Elden Ring y mucho más.