¡NOS CARGÓ EL PAYASO! Pierde México, PlayStation mata los discos y XBOX se ahorca

temporada 2026, Episodio 27

Esta semana en SPEEDRUN: la industria de los videojuegos vivió uno de sus días más polémicos del año: Sony confirma el fin del formato físico, PlayStation dejará de vender juegos en disco y cerrará gradualmente las tiendas de PS3 y PS Vita. Además, analizamos el posible aumento de precio de PlayStation Plus y las preocupantes ventas de PS5.

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Staff LevelUp

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