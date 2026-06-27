GTA VI: ya tiene precio oficial, pero la caja viene vacía... | LEVEL UP SHOW

LEVEL UP SHOW es patrocinado por TOYOTA y SCHICK EXTREME 3. Esta semana discutimos: Rockstar Games finalmente confirmó el precio oficial de GTA VI y reveló que la edición física NO incluirá un disco, una decisión podría cambiar el futuro de los lanzamientos AAA. También hablamos de Steam Machine, el nuevo hardware de Valve que ya tiene precio oficial vastante elveado.