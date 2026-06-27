¡XBOX SE DESMORONA! Se acabaron las palabras dulces de Asha Sharma | LEVEL UP SHOW
Xbox atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia. Un nuevo reporte asegura que estudios como Ninja Theory, Double Fine y Compulsion Games estarían a punto de cerrar por lo que buscarían independizarse de Microsoft para evitar despidos, todo esto mientras continua una importante reestructuración dentro de la división.
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