¡HISTÓRICO! Los esports están a un paso de ser reconocidos oficialmente en México

Los esports en México están más cerca que nunca de obtener reconocimiento jurídico. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que incorpora la figura de “actividad deportiva digital” dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, un paso importante para actualizar la legislación frente al crecimiento de los videojuegos competitivos. ¿Qué significa realmente esta reforma?