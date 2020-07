CrossFireX: un FPS con sabor a Remedy Entertainment

Desde inicios del milenio, Remedy Entertainment ha destacado por juegos de acción con un sabor muy especial en la narrativa. Hasta ahora, todas las propuestas que nos había entregado fueron construidas desde 0 gracias a la mente de creativos como Sam Lake.

Por lo anterior llamó la atención cuando trascendió la noticia de que Remedy Entertainment estaba trabajando en una franquicia ajena. Una que existe desde hace más de 13 años y que es inmensamente popular en Oriente. Se trata de CrossFire, un shooter multijugador en línea que próximamente llegará a plataformas Xbox con una nueva versión: CrossFireX.

En la presentación de juegos para Xbox Series X del 23 de julio, Remedy Entertainment dio un nuevo vistazo al proyecto para mostrarnos que se tratará de un shooter en primera persona ―el primero que hace el estudio― que se llevará a cabo en un mundo con un lore extenso en el que 2 facciones luchan por el control global.

El trailer presentado responde varias preguntas, pero también deja otras en el aire. Afortunadamente tuve la oportunidad de sentarme a charlar con Thomas Puha, director de comunicaciones de Remedy Entertainment; Tuukka Taipalvesi, productor ejecutivo de CrossFireX; y Mikko Orrenmaa, director de arte del shooter, para resolver varias de ellas y tener un panorama más claro sobre lo que está haciendo Remedy Entertainment.

¿Qué es CrossFire X?

Lo primero que hay que aclarar es qué es CrossFireX. Después de todo, aunque se trata de una franquicia inmensa en Oriente, la realidad es que por esta parte del mundo son pocos los que han escuchado sobre él.

CrossFireX es una nueva versión de CrossFire, un shooter multijugador en primera persona para PC. El juego debutó originalmente en 2007 y desde entonces su base de usuarios ha ido creciendo exponencialmente en países como China y Corea del Sur, logrando alcanzar un total de mil millones de usuarios a nivel global. Cabe mencionar que en 2008 llegó a América, pero no gozó del mismo éxito ya que el público de por acá estaba muy ocupado con Counter-Strike.

En CrossFire los jugadores viajan a un mundo en el que se encontrarán con 2 facciones ―Black List y Global Risk― que son organizaciones mercenarias que protagonizan un enorme conflicto global. Así pues, te tendrás que poner en el papel de un agente de cualquiera de ambos bandos para participar en partidas de algunos modos que poco se alejan de lo que hacen los máximos exponentes del género y otros que aprovechan las diferencias de las facciones para entregar algo más fresco.

Con esto claro es como llegamos a CrossFireX, el nuevo proyecto de Smilegate Entertainment. Se trata de un juego para Xbox One que busca ser la segunda oportunidad del shooter de triunfar en América y Europa. Una de las claves para hacerlo es acompañar sus modos multijugador free-to-play con una campaña desarrollada por Remedy Entertainment, la cual explorará los años de historia del conflicto entre Global Risk y Black List.

¿Por qué Remedy Entertainment decidió trabajar en CrossFire?

Remedy Entertainment es un destacado estudio desarrollador y los fans suelen emocionarse cada vez que anuncian que están trabajando en un nuevo proyecto. Pese a esto, a muchos les pareció extraño que fuera Remedy la responsable de un proyecto del estilo de CrossFireX. Después de todo, se trata de una compañía que es conocida por aventuras en tercera persona y trabajar en propuestas originales. Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a trabajar en CrossFireX?

Lo primero que hay que entender es que Jin Woo Jung, uno de los principales creativos responsables de CrossFire, es fanático del trabajo de Remedy Entertainment, en especial de lo que hicieron en Max Payne. De este modo, la inesperada colaboración nació de un profundo respeto hacia el extenso pedigree del estudio europeo.

Por supuesto que Remedy Entertainment no está trabajando en CrossFireX solamente porque dentro de Smilegate Entertainment existan fanáticos de su trabajo. Lo que sucedió es que, una vez que fueron notificados sobre esta propuesta, lo vieron como una buena oportunidad por varias razones, una de ellas es porque CrossFire es una franquicia con millones de jugadores, por lo que podían aprovechar la ocasión para llegar a más jugadores.

“Si regresamos a 2015-2016, en ese entonces Remedy era una compañía de un solo juego y ahora trabajamos en varios títulos. Una de las cosas que al inicio nos pareció intigante de CrossFire es que era esta franquicia grande, especialmente en la parte oriental del mundo, con millones de jugadores”, explicó Puha. “Es una audiencia enorme que no ha experimentado un juego o una historia de Remedy. Para nosotros es interesante poder ser parte de algo enorme y al mismo tiempo entregar una historia de esa manera".

¿Qué es lo que está haciendo Remedy Entertainment con CrossFire X?

Parece que Remedy Entertainment no está escatimando en gastos en su misión de llevar su estilo de juegos a una audiencia mucho más grande. Lo digo ya que, por lo que tuve la oportunidad de ver, CrossFireX será un shooter con acción intensa; momentos cinematográficamente impresionantes y una narrativa que logra engancharte desde el primer segundo para irte atrapando más y más con el paso de las horas.

Lo primero que hay que entender sobre la narrativa que Remedy está cocinando en el lore de CrossFire es que está repleto de personajes moralmente grises. Es decir, no se puede considerar que alguna de las facciones sea la buena y otra la mala, sino que simplemente cada una de ellas está luchando por sus intereses en un conflicto global que es más complicado de lo que se aparenta originalmente. Lo anterior es importante, puesto que la historia será contada desde ambas perspectivas, lo que te permitirá tener una idea completa de todo lo que está sucediendo dentro del conflicto.

“Nuestra misión aquí es entregar experiencias narrativas a los jugadores que profundicen en el lore del universo CrossFire y dar contexto a las facciones y las acciones que pasaron en el juego, además de ver el mundo por medio de personajes que creamos”, explicó Taipalvesi.

CrossFire es un FPS muy popular en Asia

CrossFire es un juego con mucha historia, lo que quiere decir que tiene un lore establecido que Remedy debe respetar. De acuerdo con Taipalvesi, eso significa que como parte del trabajo creativo han tenido que hacer un poco de trabajo de arqueología en el mundo de CrossFire X para desmenuzar sus elementos y así tener una historia que contar. Como puedes imaginar, Smilegate les dio toda la información que necesitaban para conocerlo, pero también exploraron con profundidad los juegos para poder construir una línea de tiempo y a partir de eso armar la historia que prepararon y crear a los personajes que necesitaban para contarla.

En la presentación, Remedy Entertainment me mostró parte de un episodio de CrossFireX que nos transporta a una ciudad ficticia de América del Sur, la cual está inspirada en diferentes ubicaciones de países como Colombia y Brasil. En ella el jugador tome el control de Luis Torres, un habilidoso ladrón que fue detenido y que es perseguido por ambas facciones. En un momento, Blacklist hace una maniobra intensa para liberar a Torres, pero esto provoca caos en un hospital de la ciudad latinoamericana.

La secuencia de gameplay fue dividida en 2 secciones. En la primera pude ver a Torres acompañado de un miembro de Black List acabar con enemigos que se encontraban en el hospital dispuestos a acabar con la vida de ambos. El escenario estaba diseñado de manera lineal, con secciones claramente destinadas al combate y otras dejando la puerta abierta a la exploración en búsqueda de coleccionables. En el camino por encontrar una salida del hospital las cosas se van complicando, por lo que terminan viajando por zonas destruidas y afectadas por un fuerte incendio.

La segunda parte de la secuencia de gameplay es una emocionante setpiece en la que Torres y los miembros de Black Llist van en una ambulancia. Al principio parece que están cerrando otra exitosa campaña, pero las cosas nunca pueden ser tan fáciles y es que Global Risk les está pisando los talones con arsenal pesado. Así pues, mientras el chofer de Black List conduce por tierras latinoamericanas, tu tendrás la oportunidad de presenciar el paisaje mientras sueltas balazos y granadas a una camioneta acorazada que simplemente se niega a rendirse. Aquí CrossFireX se dejó ver como un shooter emocionante y con secuencias que tienen todo para deleitar a los entusiastas de las campañas de este estilo.

Algo que no debe pasar desapercibido de esta secuencia de gameplay es que Remedy Entertainment quiere crear un verdadero sentido de camarería. Es decir, están buscando que en las misiones te sientas como parte de un equipo de operaciones especiales grande cuyos miembros se apoyan entre sí. Esto contrasta con lo que vemos en algunos shooters donde el jugador está pensado como un supersoldado que, en su mayoría, prefiere operar solo. Esto se suma a que está preparando una narrativa en la que habrá especial atención a los personajes y sus relaciones cuando están detrás de las líneas enemigas.

Un punto importante a considerar es que CrossFireX está siendo desarrollado en Northlight, el engine de Remedy Entertainment. Como imaginas, esto quiere decir que los jugadores verán brillar algunas de las características únicas del motor que Orrenmaa considera son esenciales para dar vida al tipo de narrativa que entregan los proyectos de Remedy Entertainment. Las palabras del creativo me quedaron claras al ver el juego en acción y notar la manera en la que Remedy utiliza una nueva versión de su ya característico bullet time llamada Combat Breaker para entregar momentos visuales que se dan el tiempo para que las balas y las explosiones sean espectáculos que deleitan la pupila y te dejan comprender la intensidad de la situación al suspender por un momento el flujo de adrenalina.

¿La campaña de CrossFireX será gratuita?

Una de las dudas más grandes que ha dejado la campaña de CrossFireX es la manera en la que será distribuida. Después de todo, es un hecho que el multijugador de Smilegate será un free-to-play y era evidente que un desarrollo como el que Remedy está planeando sea sostenible en un modelo de monetización como ese.

Entonces, ¿cómo podrás conseguir la campaña de CrossFireX? En la plática Puha no me pudo adelantar muchos detalles, ya que se trata de una decisión de Xbox Game Studios. Lo que me pudo adelantar es que la historia de CrossFireX se dividirá en diferentes operaciones a las cuales se podrá acceder por medio del Pase de Batalla del FPS.

Por ahora se desconoce cuál será el costo del Pase de Batalla de CrossFireX o sí habrá alguna manera de conseguir las operaciones de forma independiente. Lo que es un hecho es que la historia se dividirá en diferentes operaciones que estarán conformados por varios episodios. Remedy estima que cada una de las operaciones tendrá una duración de entre 3 o 4 horas, pero se ofrecen en varios niveles de dificultad. Por el momento se desconoce cuántas operaciones tiene planeadas Remedy.

CrossFireX está en desarrollo para Xbox One.