PlayStation quiere acabar con el formato físico, y sólo es cuestión de tiempo para que Microsoft siga los mismos pasos. Estamos ante el aparente fin de una era, pero vale la pena preguntarse: ¿hay forma de salvar los juegos en disco y cartucho? Y si es así, ¿quién podrá hacerlo? Hemos visto algunos esfuerzos en ese frente, pero el panorama es poco alentador. Eso sí, los fanáticos fueron los primeros en mostrar su inconformidad.

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Un plan para salvar el gaming físico: ¿el boicot será la solución?

Para aquellos que vivieron debajo de una roca durante el último mes, recordemos que Sony confirmó que dejará de producir juegos en disco a partir de 2028. Sobra decir que es una noticia devastadora, pues básicamente confirma la muerte del medio físico en el gaming.

La reacción de los fans fue contundente, y en cuestión de horas las redes sociales se llenaron de críticas. Esa tendencia negativa se intensificó a medida que la comunidad puso en marcha un “boicot” con la esperanza de salvar el formato físico. La presión fue tan grande, que incluso la compañía mantuvo un perfil bajo durante la semana posterior al anuncio, y desde entonces los jugadores aprovechan cualquier publicación en X y YouTube para expresar su enojo.

Importantes personalidades también alzaron la voz y criticaron la decisión de Sony, e incluso el comediante Trevor Noah llevó el tema a sus más de 10 millones de seguidores en X con un post en el que expuso los peligros de eliminar los lanzamientos físicos. Vale la pena recordar que PlayStation canceló sus planes originales de cerrar las tiendas de PS3 y PS Vita en 2021 tras la reacción extremadamente negativa de los fans. La esperanza es que algo similar ocurra en esta ocasión, pero ¿esa oleada de negatividad realmente generará un cambio? Luce poco probable.

Alannah Pearce, exescritora de Santa Monica Studio, afirmó que PlayStation sabía de antemano que los gamers estarían furiosos con la noticia y por eso impuso políticas más estrictas en redes sociales. “No creo que las peticiones y el rechazo público funcionen aquí”, aseguró. Por ahora, los únicos afectados de manera efectiva y directa por las protestas son los estudios de terceros, que ven cómo los trailers de sus proyectos se llenan de críticas negativas sin deberla ni temerla.

Los fanáticos también pusieron en marcha la campaña “No Disc, No Buy”, que, como su nombre indica, consiste en negarse a comprar juegos digitales o apoyar proyectos que carezcan de un lanzamiento físico. Otros fueron más allá y empezaron a cancelar sus membresías de PS Plus. Es una buena iniciativa, pero el analista Serkan Toto advierte que son esfuerzos inútiles porque realmente muy pocas personas participan en el boicot.

Jugadores protestan en contra de PlayStation con la campaña No Disc, No Buy

“Supongamos que 500,000 [usuarios] cancelan la suscripción en señal de protesta; eso representaría sólo 1% de ese negocio, algo que, por supuesto, es insuficiente para que Sony considere repensar su estrategia”. Y en efecto, parece que a la inmensa mayoría de los consumidores les importa poco lo que suceda con el formato físico.

Basta con recordar el caso reciente de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, que literalmente vendieron millones de copias en PS4 y PS5 con sus nuevos ports 100% digitales. Y claro, el debut de GTA VI hará que miles de personas abandonen las protestas. La negatividad en redes es real, pero al final, es sólo una burbuja. Si bien parece que los jugadores no podrán salvar el formato físico con sus acciones, aún hay esperanza en otras áreas.

Las tiendas alzan la voz y arremeten contra Sony, ¿conseguirán un cambio?

Desde hace años, las principales cadenas minoristas y demás tiendas especializadas en videojuegos han enfrentado dificultades debido al auge constante del formato digital. El fin de los estrenos físicos impulsado por PlayStation sería el último clavo en su ataúd, así que resulta lógico que muchos de estos negocios expresen públicamente su descontento.

No es para menos: según el analista Rhys Elliot de Alinea Analytics, las ventas de los juegos “físicos” disminuirán bastante porque nadie querrá comprar una caja vacía con un código de descarga. GAME España, uno de los retailers más importantes de aquel país, criticó a Sony, instó a los fans a levantar la voz y expresó su compromiso con el formato.

De igual forma, la Asociación de Minoristas de Entretenimiento, que representa a la mayoría de las principales cadenas de tiendas de videojuegos en Reino Unido, aseguró que el mercado físico aún “deja millones de dólares al año y todavía atrae a un sector del público”.

Las tiendas de videojuegos serán uno de los principales afectados or el fin del formato físico

Jade Pearce, director de la pequeña tienda canadiense PNP Games, lanzó una petición en Change.org que pretende que la compañía dé marcha atrás a sus planes y mantenga el formato físico para que “la próxima generación pueda poseer juegos en lugar de sólo alquilarlos”. En el momento en que se escribe este guion, más de 350,000 personas ya se unieron a la causa.

Pero, ¿estas iniciativas y las quejas tendrán un impacto real en los planes de Sony? Parece poco probable, y tampoco ayuda el hecho de que el director de GameStop afirmara que la pérdida de los discos es “irrelevante”. ¿Qué puede esperar el resto del sector comercial cuando el dueño de una de las cadenas minoristas más grandes de Estados Unidos se muestra indiferente?

Personalidades como Yoko Taro, Hideo Kojima y David Hayter ya alzaron la voz y lamentaron la decisión de PlayStation. Precisamente, los fans esperan que sean los propios desarrolladores quienes obliguen a Sony a dar su brazo a torcer; sin embargo, parece que los estudios y distribuidores tampoco se oponen demasiado a la desaparición de los discos.

Yves Guillemot, director de Ubisoft, reconoce que el fin del formato físico tiene ventajas y desventajas, pero se mostró parcialmente a favor de la decisión de PlayStation porque cree que eso ayudará a reducir el costo del hardware e impulsar el crecimiento del mercado, tal como sucedió cuando la PC adoptó el formato digital. Es una opinión controvertida, pero muestra una dura realidad. El presidente de SEGA confirmó que aún apoyarán el formato físico, pero también recalca que la expansión digital es vital para el negocio.

Ubisoft salió a la defensa de la decisión de PlayStation

Según David Jaffe, creador God of War, los principales distribuidores ahora mismo celebran la muerte de los juegos físicos. Es cierto que el creativo está lejos de ser la fuente más fiable, pero sus palabras coinciden con las afirmaciones del periodista Jason Schreier, quien explicó que, al eliminar el medio físico, la repartición de los ingresos por venta sería mejor para Sony y los editores third-party. Al final, la imposición del formato digital beneficia a ambas partes y por eso es poco probable que los estudios alcen la voz en contra de la estrategia de PlayStation. ¿Acaso todo está perdido? Pensamos que aún hay esperanza.

Los gobiernos y organismos por fin abordan la polémica de PlayStation

Todo parece indicar que las principales compañías de la industria guardarán silencio sobre el tema, y ya quedó claro que los boicots y demás esfuerzos de los fans son insuficientes para detener los planes “malvados” de Sony. En este contexto complicado, la comunidad espera que los organismos judiciales y gobiernos puedan meter las manos.

Y sí, ya hemos visto movimientos en ese frente. Sin ir muy lejos, la diputada Iráis Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio de México presentaron una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio con el objetivo de que se investigue a Sony por presuntas prácticas monopólicas. Los legisladores argumentan que, al eliminar el formato físico, PlayStation será juez y verdugo en su propio ecosistema, pues la PS Store se convertiría en el único lugar para comprar juegos digitales.

Inquietudes similares se observan del otro lado del mundo. David Ingelmo, presidente del Partido Ágora en España, informó mediante sus redes sociales que interpuso una denuncia contra la representación de PlayStation en su país. El político europeo argumenta que la compañía abusa de su posición dominante, y recalca que la PS Store se volverá “la única forma de comprar sus videojuegos a partir de 2028”.

La diputada Iráis Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio de México presentan denuncia formal en contra de PlayStation

La decisión de Sony también intensificó una demanda contra PlayStation presentada en 2025 por Massaschade & Consument, una organización que defiende los derechos de los consumidores en Países Bajos. El grupo comentó en aquel momento que la compañía controla el mercado y tiene un monopolio en su tienda digital. Lucia Melcherts, presidenta de la fundación, indicó que el final del formato físico refuerza los argumentos de su queja legal: “Sony decidirá el precio de un juego e incluso cuánto tiempo se puede usar”.

Pero claro, los procesos legales son muy extensos y en este momento es imposible saber si alguna de estas iniciativas tendrá un impacto significativo en los planes de PlayStation. Además, y en caso de que las autoridades pertinentes realmente investiguen el asunto, no existe una garantía de que fallen a favor de los denunciantes y apoyen a los jugadores.

Gordon Thornton, un veterano de Sony Interactive Entertainment que trabajó en la empresa durante casi 18 años y fue una pieza crucial en la creación y el lanzamiento de las primeras plataformas digitales de PlayStation, negó que haya un monopolio o una fijación unilateral de precios, pues son los distribuidores quienes fijan el costo de los juegos.

Otros expertos recalcan que, en sentido estricto, Sony aún llevará copias físicas a las tiendas; sí, son cajas vacías, pero técnicamente serán una alternativa a la PS Store. La compañía podría usar ese argumento para eludir las denuncias en su contra. La posibilidad de que las autoridades intervengan y reviertan la decisión se vendría abajo ante la realidad del marco legal. Sí, las leyes podrían amparar a las empresas en lugar de a nosotros, los consumidores.

Michael McGrath, un representante de la Unión Europea, afirmó que no pueden hacer algo contra PlayStation o cualquier otra compañía que decida eliminar el formato físico. El funcionario aseguró que es imposible obligar a las corporaciones a lanzar sus proyectos en disco porque los titulares pueden ofrecer sus productos y servicios como consideren más oportuno, siempre que los derechos de los consumidores estén protegidos conforme a las leyes nacionales y de la UE. Así pues, para que haya un cambio sería necesario revisar y modificar la legislación actual, un proceso muy tardado.

La Unión Europea confirma que no puede detener a Sony

¿Es realmente posible salvar el formato físico?

Estamos por presenciar el fin de una era, consecuencia de una transición gradual y constante. Veamos los números fríos: según reportes de especialistas, 85% de las ventas en PlayStation ahora son digitales. En cambio, y de acuerdo con el siempre confiable analista Mat Piscatella, sólo 7 videojuegos en PlayStation han despachado 100,000 copias en su versión en disco en lo que va del año en Estados Unidos. Esa disparidad habla por sí sola.

Debemos afrontar una dura realidad: la inmensa mayoría del público ahora prefiere el formato digital. Tal como señaló el periodista Derek Strickland, las costosas ediciones de lujo de GTA VI, Marvel’s Wolverine, Modern Warfare 4, NFL 27, Halo y más juegos están en la cima de la PS Store. Eso demuestra que la gente sí compra los estrenos digitales, sin importar el precio.

“Tú, el consumidor, tomaste una decisión y tu elección es lo digital (…) Hoy, esos juegos de segunda mano están disponibles en tiendas, pero no vas a comprarlos”. Esas fueron las duras palabras de Chet Faliszek, escritor de Valve, quien culpó directamente a los jugadores por la desaparición de los estrenos físicos. Es una acusación audaz, pues nos parece un error señalar a los consumidores por elegir el formato más cómodo e inmediato.

Además, hay que considerar otra verdad: a pesar de vivir en el ocaso de su popularidad, los videojuegos físicos aún son un negocio que genera más de $1600 millones de dólares. De igual forma, el fin de los discos destruirá un mercado de segunda mano valuado en más de $7200 millones de dólares. Estos datos demuestran que son miles de personas las que aún prefieren o sólo pueden disfrutar este hobby en dicho formato.

Publishers y personalidades de la industria también ya alzaron la voz. El director de la editorial Serenity Forge afirmó que los juegos físicos son muy importantes para la industria, mientras que la productora iam8bit expresó su compromiso con el formato. Vamos, hasta Dan Houser, cofundador de Rockstar, afirmó que aún deberían existir lanzamientos en disco pese a las ventajas que ofrecen los medios digitales.

iam8bit y más compañías arremeten contra PlayStation y defienden el formato físico

Por todo eso, es triste saber que, al menos por ahora, no hay una oposición de los principales publishers del sector AAA o una iniciativa legal contundente que pueda frenar los planes de Sony. PlayStation rompió el silencio sobre la polémica y afirmó que, a pesar de la reacción negativa, mantendrá su postura. Dudamos que eso cambie, a menos que las compañías third-party que ven cómo sus trailers se llenan de críticas negativas obliguen a Sony a tomar cartas en el asunto.

Lo peor es que todo parece indicar que Sony seguirá firme con su postura, pues se sabe que una de sus fábricas más grandes de discos ahora se dedicará a fabricar microlentes ópticas, y los analistas también esperan que, tanto el PS6 como el Project Helix sean plataformas 100% digitales. Con esto en mente, incluso si empresas como Limited Run, Super Deluxe o iam8bit siguen con la producción de lanzamientos físicos de edición limitada para algunos juegos, ¿de qué servirá si las futuras consolas dejarán de ser compatibles con los discos?

En este contexto, el analista Pat Piscatella señala que Nintendo quedará como el último gran fabricante que apostará por el formato físico; sin embargo, incluso la Gran N empieza a adoptar un modelo híbrido con la implementación de las controvertidas Game-Key Cards.

Lo cierto es, aunque hay esperanza porque la batalla está lejos de terminar, en el fondo debemos prepararnos para lo peor. El analista Daniel Ahmad afirmó que el fin del formato físico es simplemente inevitable, y comparó este caso con la desaparición de las unidades de CD de las laptops de Apple en 2008. “Sin duda, hubo muchas críticas en aquel entonces, pero hoy nadie se queja”. Así pues, el experto de Niko Partners señala que la conversación debería enfocarse en los derechos del consumidor y la protección de la propiedad digital.

Y sí, ya hemos visto movimientos interesantes en ese frente. En Brasil, la diputada federal Jandira Feghali propuso un proyecto de ley que tiene como objetivo evitar que los juegos digitales desaparezcan una vez que finalice el soporte oficial. También hay que recordar la iniciativa Stop Killing Games, que fracasó en Europa, pero sus responsables prometen que mantendrán el dedo en el renglón para proteger a los consumidores.

PS Store será el único canal para comprar juegos digitales

Aunque el futuro para el formato físico luce oscuro, la comunidad sigue al pie del cañón. La cuenta “Does it Play?” invitó a los fanáticos a participar en un boicot masivo que tendrá lugar del 23 al 30 de agosto. El objetivo es que los usuarios dejen de jugar y se desconecten de la PSN durante 7 días para mandar un mensaje a la compañía y a los desarrolladores. ¿Esta campaña tendrá un impacto real o son patadas de ahogado? Sólo el tiempo lo dirá, pero algo está claro: esta iniciativa sólo funcionará si miles o tal vez millones de personas se unen y apoyan la causa… ¿ustedes lo harán?

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