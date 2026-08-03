Sony tenía un pendiente histórico con Latinoamérica y, tras años de espera y muchas quejas, la PlayStation Store por fin dejará de cobrarnos en dólares. A partir de agosto, en México, Nicaragua y Honduras podremos adquirir juegos y más contenido sin tener que preocuparnos por conversiones de moneda e impuestos que aparecen sorpresivamente al finalizar nuestras compras.

Se trata de una excelente noticia, aunque tiene un lado amargo: la transparencia de los precios en la tienda no nos garantiza que sean más justos. Esto demuestra que Sony únicamente reaccionó por la presión de las autoridades y la inminente transición a lo digital, no porque quiera tratarnos mejor como jugadores.

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PlayStation finalmente nos cobrará en moneda local, pero…

Imagina comprar algo sin saber cuánto pagarás exactamente. Eso es justamente lo que ha ocurrido en la PlayStation Store de México y otros países de Latinoamérica durante años. Sony nos ha cobrado en dólares estadounidenses, a pesar de todas las desventajas que implica: hacer conversiones, depender del tipo de cambio y encontrar impuestos que complican más las matemáticas.

Con PlayStation, prácticamente, compramos juegos, DLC y más contenido a ciegas, y el golpe nos llega cuando revisamos nuestro estado de cuenta. Mientras Steam, XBOX y Nintendo apuestan por precios transparentes que, en ocasiones, se adaptan a la economía de nuestros países, PlayStation ignoró el tema por décadas. Todo cambió hasta que alzamos la voz y las autoridades pusieron su lupa sobre el caso.

Cansados de la indiferencia de Sony, más de 100 jugadores mexicanos presentaron una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Tras comprobar las irregularidades, la dependencia notificó formalmente a Sony que debía mostrar sus precios en pesos mexicanos e incluir el IVA de 16% en los costos finales.

PlayStation hará cambios importantes en su tienda, pero sólo por la presión de las autoridades

El cambio entrará en vigor el 20 de agosto de 2026 en México, Nicaragua y Honduras. Después de un periodo de mantenimiento de varios días, la PlayStation Store mostrará todos sus precios en la moneda local de cada país, es decir, en pesos, córdobas y lempiras. Esto nos facilitará comprar contenido, comparar ofertas, gestionar de manera más inteligente e informada nuestro saldo y tomar mejores decisiones como consumidores.

Sin duda, es un gran avance, y el esfuerzo tanto de los jugadores como de la PROFECO merece un reconocimiento; sin embargo, hay un detalle que debemos tener en cuenta: Sony nos cobrará en moneda local, pero eso no necesariamente significa que adaptará los precios de su tienda a nuestra realidad económica. Eso queda claro con la tasa de cambio que propuso para México, donde cada dólar equivaldrá a $20.50 MXN, una cifra 20% superior al cambio actual de poco más de $17 MXN.

Si la conversión se aplica de manera rigurosa y general a todos los juegos de la tienda, entonces un título de $69.99 USD costaría alrededor de $1435 MXN. Aunque, en teoría, el precio ya debería incluir el IVA de 16%. Los números exactos los conoceremos pronto, pero todo indica que Sony regionalizará la moneda, no necesariamente los precios. Por ello, creemos que la compañía sólo ofrecerá una solución parcial a un problema que nos ha afectado durante años y que rara vez es un dolor de cabeza en el resto de plataformas.

La PlayStation Store ganará transparencia sin volverse más justa

No nos malinterpreten, poder comprar juegos en nuestra moneda local es una victoria sobre PlayStation, pero hay que enfatizar que dejar de cobrar en dólares y ofrecer precios regionales son cosas diferentes. Sony ya confirmó que hará el ajuste de divisas, pero no que adaptará los precios de su tienda al poder adquisitivo de cada país.

Todo indica que la PlayStation Store continuará siendo igual de abusiva, y basta con compararla con otras tiendas digitales para entender por qué. Steam es el referente y el ideal a seguir para muchos, pues cobra en moneda local y tiene precios que responden a la realidad económica de cada región.

Valve maneja 3 modelos de conversión: uno basado sólo en el tipo de cambio, otro en el poder adquisitivo de cada región y un último que es híbrido, porque combina los 2 modelos anteriores con otros factores económicos. Los desarrolladores tienen la libertad de elegir el que más les convenga, lo que explica por qué 2 juegos que cuestan $20 USD en Estados Unidos pueden tener precios distintos en México. Mientras algunos estudios definen el precio de sus juegos únicamente por el tipo de cambio, otros apuestan por precios menores adaptados al mercado local.

Por ahora, PlayStation no ha anunciado un modelo similar ni una política que tome en cuenta nuestro poder adquisitivo. A diferencia de Steam, parece que la compañía japonesa no tomará en cuenta dicho factor para definir los precios de su tienda en la región.

El costo de Hollow Knight: Silksong en la PS Store ejemplifica bien lo problemático que es esto. El juego de Team Cherry debutó en Steam y Nintendo Switch en $227.99 MXN, mientras que en XBOX costó $349 MXN, con la posibilidad de disfrutarlo en Game Pass sin costo adicional. En cambio, PlayStation lo vendió por $19.99 USD, cifra que se tradujo a $434 MXN después de impuestos y de aplicar el tipo de cambio correspondiente al día del lanzamiento. Así, la versión para PS5 costó casi el doble que en Steam y Switch.

La diferencia de precios en la PlayStation Store y otras tiendas resulta alarmante

Podríamos analizar otros casos similares, pero la conclusión es la misma: la PS Store continúa siendo una de las tiendas menos accesibles, en varios sentidos. Por ejemplo, Sony condiciona ciertos descuentos a tener una suscripción activa a PS Plus, mientras que promociones similares están disponibles en otros ecosistemas sin requisitos de por medio.

Al contrario de PlayStation, XBOX lleva más de una década mostrando sus precios en pesos mexicanos y actualmente incluye el IVA en el monto final. Su modelo de precios combina conversiones directas con precios más accesibles, pensados para nuestro mercado. Nintendo opera de una forma similar: la eShop mexicana muestra sus precios finales en pesos y con impuestos. Si bien su tienda no tiene una regionalización tan atractiva, recientemente se volvió más flexible con el ajuste de precios en los juegos digitales de la compañía, que ahora tienen un precio más cercano a nuestra realidad económica.

Las tiendas de XBOX, Valve y Nintendo son más accesibles para los jugadores de Latinoamérica

Por su parte, Sony ha ignorado históricamente a Latinoamérica, a pesar de que PlayStation es una de las marcas más populares de la región. Ahora, la compañía por fin nos cobrará en nuestra moneda, pero seguirá tratando nuestra cartera como si estuviera llena de dólares, y eso será un problema mayor ante la llegada de un futuro digital.

Un futuro sin discos requiere un trato más justo para Latinoamérica

El tema de los precios regionales es más importante que nunca, pues PlayStation abandonará el formato físico en 2028 y su tienda se convertirá en la vía principal de distribución. De esta forma, Sony tendrá aún más control sobre las ventas, los precios y las promociones en juegos digitales. Si la compañía sigue tratando a Latinoamérica como un mercado de segunda, sufriremos ante la falta de verdaderos precios regionales. La desaparición del formato físico debería ser el motivo para que PlayStation nos dé un mejor trato en su tienda, pero el panorama luce poco alentador.

La marca enfrenta una demanda en Países Bajos, donde se le acusa de tener un monopolio con la PlayStation Store. La organización Massaschade & Consument denuncia la existencia de un “impuesto Sony”, en referencia a los precios elevados que tienen los juegos digitales en la tienda. También advierte que la desaparición de los juegos en disco aumentará el control de Sony sobre todo su ecosistema, donde no existen otras opciones para adquirir contenido digital.

En Estados Unidos, la compañía enfrenta acusaciones similares. Una demanda colectiva asegura que PlayStation abusó de su posición dominante para cobrar precios excesivos en su tienda. A esto hay que añadir que Sony está experimentando con precios dinámicos y descuentos personalizados en su tienda, lo que provoca que los juegos sean más caros o baratos, según el país y otros factores que sólo favorecerán a unos cuantos usuarios.

La desaparición del formato físico aumenta la preocupación sobre los precios en la tienda digital de PlayStation

Expertos como el Dr. Peter Rott, catedrático en derecho, advierten que la falta de transparencia en estas prácticas cae en el terreno de lo ilegal, al menos en la Unión Europea. Pese a ello, es poco probable que Sony enfrente consecuencias graves más allá de una posible multa. Dicho todo esto, lo ideal sería que Sony y PlayStation ofrecieran verdaderos precios regionales, políticas más claras y otras alternativas de consumo para nuestra región. Después de todo, dependeremos de su tienda para seguir divirtiéndonos en sus consolas.

¿Qué otros cambios crees que PlayStation debe implementar en su tienda? En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con la marca.

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