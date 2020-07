ViernesRetro: Contra

Gracias por estar aquí una vez más para nuestra dosis semanal de #ViernesRetro. En esta ocasión, nos ocupa un gran clásico de Konami que revolucionó los Run and gun arcade y dejó una huella sumamente importante.

Contra es un nombre genérico que recibe un grupo de soldados que destacan por su valentía y entrega. Se trata de una selección de guerreros que luchan por causas justas y están dispuestos a dejar sus 30 vidas en el campo de batalla, siempre y cuando hayan pulsado arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, START antes de iniciar su aventura. Entre estos hombres se encuentran Bill Rizer y Lance Bean, personajes a los que controlas en este port de NES que apareció en 1988.

Un escenario futurista

Contra se desarrolla en el año 2633, cuando una organización conocida como Red Falcon pretende terminar con la humanidad. Es aquí donde entran en escena nuestros héroes, quienes son enviados en una misión especial para echar abajo los planes de Red Falcon y salvar al mundo. Sí, seguro lo estás pensando: es una trama que no precisamente es un ejemplo de creatividad y originalidad, pero eso es lo de menos. Contra está en el numeroso grupo de juegos en los que la historia no es prioridad, sino que el enfoque está en la diversión y el reto. Digamos que el entorno en el que juegas es más importante que las razones por las que estás jugando en él.

Habilidades dignas de un héroe

Por el género al que pertenece Contra, la acción es continua y prácticamente no tienes un instante para dormirte en tus laureles. La movilidad es muy buena, mas no perfecta. Puedes disparar en 8 direcciones y saltar hecho bolita como Samus para ascender por diferentes superficies del entorno. Me gusta que existan varias armas, aunque la verdad yo sólo espero que salgan la M o la S. Las demás las ninguneo gacho porque siento que incluso el arma estándar funciona mejor. La R también ayuda porque da más rapidez a los disparos, pero la F y la L mejor las dejo pasar. Es más, hasta me da un poco de coraje cuando las tomo sin querer. ¿A ti sí te gustan?

Disparar todo el tiempo y a todas partes se siente muy bien en Contra. Me encanta ese característico efecto de sonido como de rechinido cuando tus balas le hacen daño al enemigo, seguido por una explosión muy satisfactoria. También me agrada mucho la tonada que suena cada vez que terminas un nivel, y que se convirtió en una marca de la serie.

La música es sobresaliente. Las 2 melodías que más me gustan son la del primer nivel y la de los créditos finales. Especialmente la segunda me cautivó desde la primera vez que la escuché. Era niño y me sentí como soldado condecorado escuchando un himno de victoria.

Sí, puedes considerarte un héroe

Catapulta del Konami Code

Contra es conocido por muchos como ese juego viejito en el que puedes empezar con 30 vidas si ejecutas una peculiar secuencia de botones en la pantalla del título. Aunque este truco no aparece sólo en Contra, sin duda aquí fue donde se hizo popular. Vaya que son útiles esas 30 vidas. La dificultad del juego no es tan elevada, pero es fácil perder varias veces en poco tiempo si no te concentras y pones atención a todos los elementos de la pantalla. Uno de mis retos personales es terminarlo con sólo 3 vidas, pero no lo he logrado. Ahora que ya lo tengo en Nintendo Switch como parte de Contra Anniversary Collection, puedo seguir intentándolo.

Con eso tienes más que suficiente para completar la aventura

Combatiendo hombro con hombro

Una de las grandes virtudes de Contra es el multiplayer local. Cuando Bill y Lance se aventuran en la selva juntos para atacar y destruir la base enemiga, la experiencia se vuelve mucho más interesante y divertida. Algo que se agradece es que no haya friendly fire, porque así sería prácticamente imposible terminarlo. Los niveles están diseñados para 2 jugadores y creo que una de las cosas más sobresalientes de esta modalidad es que te obliga a comunicarte con tu compañero. Los enemigos salen por todos lados y, si el trabajo no se reparte adecuadamente, las cosas pueden ponerse muy complicadas. Por otro lado, terminar Contra con un compañero es de lo más gratificante.

Variedad de escenarios

Una de las cosas que más caracteriza a Contra son los niveles en los que vas avanzando a través de túneles. Tienes que destruir un muro y pasar al siguiente segmento, además de que frente a ti está una barrera eléctrica que te hace daño si mueves el D-pad hacia arriba. Recuerdo que la primera vez que jugué esos niveles, para mí fue un gran salto tecnológico y fue una de las razones por las que me gustó tanto este título. También me agrada mucho que se haya agregado un nivel de avance vertical, ya que eso da frescura a la aventura. Obviamente no puede faltar el nivel de nieve y la última etapa en la guarida de los aliens está muy bien ambientada. A pesar de que son sólo 7 niveles, el trabajo de diseño es sobresaliente y cada uno tiene su personalidad y atmósfera.

Debes cuidarte de todo y evitar la barrera eléctrica

¿Dónde puedo jugarlo actualmente?

Cartucho original de NES

Contra Anniversary Collection (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC)

Konami Collector's Series: Castlevania & Contra (PC)

Contra 4 (Nintendo DS - Bonus secreto)

Gracias por haber llegado hasta este punto. Espero que hayas disfrutado esta entrega de #ViernesRetro. Te recuerdo que esperamos tus comentarios en los foros de este sitio y en nuestras redes sociales. Nos leemos en el próximo #ViernesRetro.