Viajamos hasta el corazón de San Francisco para asistir a un evento exclusivo de Ubisoft y jugar 3 horas de Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced, hablar con los desarrolladores y conocer al mismísimo Edward Kenway. Tras una jornada llena de luchas con espadas, batallas navales épicas y salomas, por fin entendimos las intenciones de los desarrolladores y vimos por qué este remake es, tal vez, más necesario de lo que pensábamos. A continuación, compartimos nuestras primeras impresiones.

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Un lavado de cara sorpresivamente necesario

Sabemos lo que muchos dijeron tras el anuncio de Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced: “¡un remake es innecesario porque el primer juego aún es excelente!” Pensábamos lo mismo, pues el título de 2013 todavía luce muy bien, incluso en comparación con las últimas entregas de la serie. Ha pasado más de una década desde que conocimos a Edward, y esta nueva versión nos lo recordó tan pronto empezamos a jugar y explorar el mundo.

Ubisoft Singapore hizo algo que parecía imposible: elevar los gráficos a otro nivel con el motor Anvil, el mismo que se usó en Shadows. La evolución más evidente se observa en el bello mundo abierto, pues en esta versión es incluso más impresionante y hermoso. Eso es decir mucho, pues el escenario del título de 2013 es de por sí muy bello gracias a sus paisajes caribeños, mares enormes e islas llenas de flora y fauna.

Los desarrolladores hicieron hincapié en que el mapa es el mismo en extensión y diseño, pero ahora cada espacio está más lleno de elementos y efectos. Eso provoca que el escenario sea familiar y diferente al mismo tiempo, lo que se siente como una evolución natural. Esto también hace que las ciudades y los asentamientos luzcan más vivos que nunca, mientras que las selvas y los mares son mucho más imponentes. El Caribe siempre fue el protagonista de la aventura original, y aquí gana peso.

Lo anterior es apenas la punta del iceberg, pues también hay una iluminación retrabajada, clima dinámico que afecta a la jugabilidad y aumenta el realismo, escenarios interactivos que contienen más objetos destructibles, una población más densa, etcétera. Sin exagerar, muchas veces tuvimos que detenernos para apreciar la belleza e inmensidad del mar. ¡Un auténtico deleite para los ojos!

Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced tiene mejores gráficos que su versión original, y el cambio se nota al instante

Hacemos mucho hincapié en el tema porque uno de los aspectos más importantes de Assassin’s Creed es la ambientación, y Black Flag tiene uno de los escenarios más icónicos de la serie; nos alegra que los desarrolladores lograran mejorar los escenarios y, al mismo tiempo, mantenerse fieles al estilo original. Y claro, las secuencias narrativas también recibieron un lavado de cara gracias a los modelos 3D más detallados y los rostros más expresivos de los personajes. Tal como sucede con el mapa, todos los miembros del reparto lucen muy familiares, incluso con los cambios… como si el primer juego siempre se hubiera visto así.

De hecho, les invitamos a cerrar los ojos e imaginar la entrega de 2013. Justo como esa imagen que recordaron, impulsada por la nostalgia y los buenos tiempos, es como luce esta nueva versión. Creemos que ese es el mérito más relevante de Black Flag Resynced: hacernos creer que la aventura original lucía así de bien. Vale la pena señalar que jugamos una versión previa de PC a 4K, y el rendimiento también se mantuvo estable durante toda la sesión.

Claro que lo que probamos fue apenas un demo y puede haber cambios en la versión final, pero nuestras primeras impresiones son positivas. Y aunque los gráficos renovados sólo representan una parte del paquete, creemos que esa mejora respecto a la obra original justifica la existencia del remake. Eso sí, este relanzamiento del clásico de Ubisoft también añade nuevo contenido y otros ajustes ¿Las novedades aportan a la experiencia o la perjudican? Hay mucho que desmenuzar, pero adelantamos que los cambios ofrecen nuevas posibilidades.

Barbanegra y el resto de los personajes secundarios de ACIV son más expresivos que nunca

Una aventura pirata expandida

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el viaje de Edward Kenway es uno de los más queridos, así que revisitarlo es motivo suficiente para estar emocionado por este remake. La buena noticia es que Ubisoft fue más allá y nos confirmó que expandirá la narrativa con nuevos personajes que tendrán historias propias y más contenido que enriquecerá la aventura, sin modificar o cambiar drásticamente lo que recordamos.

Durante nuestro tiempo con el demo, conocimos a una de las adiciones del reparto: Lucy Baldwin, una oficial que se cruza en el camino del protagonista. Nos abstendremos de entrar en detalles para evitar spoilers, pero diremos que nos pareció un personaje interesante debido a sus motivaciones impulsadas por la venganza. Y sí, su unión a la tripulación del Jackdaw ofrece una ventaja táctica en las batallas navales.

Estas adiciones a la plantilla también prometen enriquecer el hilo argumental de Edward, y lo mejor es que Matt Ryan, quien interpretó al pirata asesino en la entrega de 2013, regresó más de 10 años después para grabar nuevas escenas y líneas de diálogo. El actor vuelve a hacer un buen trabajo y recaptura la personalidad carismática, bromista y sinvergüenza del personaje; parece como si nunca hubiera dejado de interpretarlo.

Lucy Baldwin es uno de los nuevos personajes que se unen al reparto de Assassin's Creed IV: Black Flag

Sólo tuvimos una pequeña probadita del nuevo contenido narrativo que ofrecerá el remake, pero la misión enfocada en Lucy que exploramos aumentó nuestras expectativas y nos hizo esperar que las historias personales de El Padre y Dead Man Smith, los nuevos oficiales, también aporten a la trama central. Eso sí, sospechamos que los fans de hueso colorado estarán decepcionados de saber que todo el DLC brillará por su ausencia.

Ubisoft cumplió la tarea al mejorar los gráficos y expandir la narrativa, pero ¿eso es todo? En lo absoluto, pues realizaron ajustes en el resto de aspectos. En general, estamos muy satisfechos con los cambios, pero de igual forma tenemos dudas. Llegó la hora de revisar…

Los cambios de Black Flag Resynced, ¿el mismo juego otra vez?

Esta nueva versión pretende reinventar los 4 pilares de la aventura: el sigilo, las batallas navales, el combate cuerpo a cuerpo y el parkour. Comencemos con el primero.

El sigilo está potenciado en Black Flag Resynced, pues ahora Edward puede hacer algo impensable: agacharse en cualquier momento. Aunque es un cambio menor, abre un nuevo abanico de posibilidades para aprovechar el escenario a nuestro favor. También podemos mezclarnos entre multitudes y escondernos en armarios, así como usar las sombras y la oscuridad para mantenernos alejados de la vista de los guardias.

Debemos sincerarnos: siempre nos descubrieron cuando intentamos pasar desapercibidos, así que nos quedamos con ganas de explorar a fondo las novedades. De cualquier manera, creemos que nuestra experiencia sirve como testimonio de que ser un asesino sigiloso será una labor difícil, así que creemos que los fans de esa faceta estarán felices.

Las batallas navales de Assassin’s Creed IV siempre fueron uno de los aspectos más importantes de la aventura, así que teníamos una pregunta: ¿cómo podían modernizarlas? Tras jugar el demo, entendimos que Ubisoft prefirió iterar sobre la base existente en lugar de crear algo nuevo, lo que nos parece el enfoque correcto.

Las batallas navales e invasiones de barcos son mucho más épicas gracias a las nuevas físicas del mar y los gráficos mejorados

Aunque habrá que probar la versión final para tener una imagen más clara, nos quedamos con un buen sabor de boca. Las novedades más significativas vienen en forma de más armas secundarias, como barriles de metralla y cañones adicionales. Y como dijimos, los nuevos oficiales nos permiten desbloquear habilidades inéditas. Lucy, por su parte, ofrece la capacidad de resistir más el daño de los ataques enemigos.

Y sí, el clima dinámico y el movimiento más realista de las olas hace que navegar por el mar y combatir barcos enemigos sea una experiencia más inmersiva, cinematográfica y épica.

El combate cuerpo a cuerpo se reinventó por completo y, posiblemente, es el apartado que más cambios experimentó en esta versión. Creemos que fue la mejor decisión, pues las mecánicas originales ahora se sienten muy limitadas y simplonas, a pesar de que tienen cierto encanto y resultan muy nostálgicas. Pero, ¿qué tan bien funciona el nuevo sistema?

Quedamos satisfechos con el cambio, porque ahora luchar contra grupos grandes es más difícil y realmente debemos prestar atención a nuestras acciones; se acabó eso de barrer con oleadas de soldados con un solo botón. Ahora, debemos estar atentos para ejecutar los nuevos parries en el tiempo correcto para contrarrestar los ataques, priorizar amenazas y utilizar todas nuestras herramientas para salir victoriosos.

Luchar contra grandes grupos de enemigos es más divertido porque el sistema de combate ganó profundidad en el remake

Los enemigos también tienen un nuevo medidor de defensa que, cuando se agota, podemos ejecutar un remate instantáneo. En general, el combate fluye muy bien y, hasta cierto punto, nos recuerda al de Shadows, pero sin los controversiales elementos RPG. Sí, Paul Fu, director creativo de Black Flag Resynced, nos comentó en una entrevista que Ubisoft Singapore nunca consideró la posibilidad de convertir este remake en un juego de rol con estadísticas, y estamos muy contentos con la decisión. Aquí, ¡lo único que importa es la habilidad en el control!

El nuevo sistema también nos permite realizar barridas o patadas para hacer aperturas, así como usar un dardo con cuerda para atraer a los soldados al más puro estilo de Scorpion de Mortal Kombat. Y sí, las bombas de humo regresan y son muy útiles para escapar.

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Aunque estamos contentos con los cambios, creemos que algunas decisiones son controvertidas y dividirán las opiniones de los fans. En primer lugar, sospechamos que algunos jugadores estarán tristes cuando sepan que la hoja oculta dejó de ser un arma seleccionable y tampoco está integrada en los combos. Esa cuchilla letal sólo aparecerá en los remates y eliminaciones contextuales. Para bien o para mal, las espadas dobles serán la principal herramienta de Edward en las batallas.

Confesamos que nos preocupa que el combate se torne repetitivo al cabo de algunas horas. Es cierto que los enemigos tienen una mejor inteligencia artificial, pueden realizar ataques imparables e incluso cambian su comportamiento para adaptarse a nuestro estilo, pero ¿será suficiente para engancharnos durante toda la aventura? En nuestra sesión de 3 horas empezamos a repetir estrategias, lo que nunca es ideal, pero deberemos esperar hasta la versión final para hacer un veredicto concluyente.

Ubisoft mejoró y actualizó todos los cimientos del Assassin's Creed IV original, incluido el parkour

Del lado del parkour, también encontramos ajustes llamativos, y nos alegra que moverse por los escenarios y escalar estructuras sea más fluido que en el título original gracias a la adición de nuevos movimientos, como la capacidad de ganar impulso tras correr por una pared. ¿El añadido más significativo? Un botón de salto… ¡bienvenidos a la nueva generación! En general, nos dejó con una sensación muy similar al de la aventura de Naoe y Yasuke, así que los fans como nosotros que disfrutaron el sistema de Shadows estarán felices y se sentirán como en casa. Eso sí, los jugadores de la entrega de 2013 deberán pasar por un proceso de reajuste y posiblemente fallarán algunos saltos durante las horas iniciales.

Con todas las cartas sobre la mesa, tenemos que responder la pregunta del millón:

¿Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced es un remake necesario?

En este momento, es difícil dar una respuesta definitiva, porque la travesía pirata de Edward es una experiencia masiva, así que 3 horas son insuficientes para dar una conclusión 100% informada; sin embargo, podemos decir que regresar al Caribe fue muy nostálgico, y creemos que ese es el verdadero encanto de este relanzamiento.

Black Flag Resynced se siente diferente gracias a los cambios en el parkour, las batallas navales y, sobre todo, el sistema de combate, pero al mismo tiempo resulta muy familiar. De hecho, creemos que los fans que jugaron el título de 2013 hace mucho tiempo tendrán problemas para distinguir dónde termina el recuerdo del juego original y dónde comienzan los nuevos elementos, lo que es un indicador de que este remake se siente como una evolución natural en lugar de como un título totalmente nuevo. En nuestra opinión, eso es un acierto. Y como se puede observar en los avances y las imágenes oficiales, esta nueva versión luce simplemente espectacular.

Al final, creemos que el mayor mérito de este relanzamiento es hacernos sentir que Black Flag siempre lució y se jugó de esta manera, casi como si fuera una versión idealizada del clásico de 2013. Aunque la entrega original de la franquicia e incluso la aventura de Connor se hubieran beneficiado más con un remake, tampoco podemos quejarnos por tener nuevo pretexto para regresar al que, fácilmente, es uno de los mejores Assassin’s Creed de la historia.

Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced podría ser la versión definitiva de uno de los mejores juegos de la serie

Pero dígannos, ¿están emocionados por este remake? Dejen su opinión y sigan aquí, en Level Up.

Podrán leer más información sobre Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced si visitan esta página.

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