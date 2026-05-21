El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está programado para el próximo 19 de noviembre, pero una filtración reciente lo puso en duda y preocupó a muchos jugadores. Todos están a la espera de que Rockstar Games comparta más noticias del esperado título y, con ello, confirme que no habrá otro retraso.

Sin embargo, una publicación generó incertidumbre y angustia entre los fans de GTA, pues indica que la nueva entrega se retrasará nuevamente y llegará hasta 2027 pero, ¿deberíamos creerlo?

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Filtración asegura que GTA VI se retrasará a 2027

Un informante anónimo publicó un mensaje que corrió como la pólvora en múltiples foros y las redes sociales. Asegura que Rockstar Games revelará nuevos detalles de GTA VI muy pronto, pues las noticias llegarían junto con el próximo reporte financiero de Take-Two y su junta con inversionistas, que se celebrará hoy.

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La fuente generó caos entre quienes esperan GTA VI, pues afirmó que el esperado juego no llegará a finales de 2026 como estaba planeado. Supuestamente, Rockstar Games anunciará otro retraso para febrero de 2027.

Asimismo, el informante asegura que el estudio planea lanzar el port para PC en algún momento de mayo del próximo año. En cuanto al nuevo trailer de GTA VI, no sabe con certeza cuándo llegará.

El título se ha retrasado en varias ocasiones desde su revelación. Incluso, sabemos que los planes originales de Rockstar Games y Take-Two eran lanzar el título en algún momento de la primavera de 2025.

Ahora, la pregunta del millón: ¿deberíamos creer en la nueva información sobre la fecha de lanzamiento de GTA VI? La realidad es que los fans deben estar tranquilos, pues el reporte viene de 4chan, sitio poco confiable respecto a filtraciones de este tipo.

Una filtración poco confiable que preocupa a muchos jugadores

¿Cuándo debutará Grand Theft Auto VI?

Strauss Zelnick, gerente ejecutivo de Take-Two, reiteró hace poco que GTA VI sigue programado para el próximo 19 de noviembre, así que parece que no hay motivos para estar preocupados por los reportes recientes.

Hay que recordar que el título iba a debutar originalmente en otoño de 2025. Posteriormente, sus desarrolladores movieron la fecha al 26 de mayo. Para decepción de todos, el estreno se movió de nuevo a finales de este año.

Todo parece listo para el estreno del juego a finales de este año

Parece que todo está listo para la llegada de GTA VI a PS5 y Xbox Series X|S. Sólo es cuestión de esperar a que Rockstar comparta información sobre la preventa y el costo del juego para que inicie la campaña de marketing.

Diversos informantes, como GTAVI_Countdown, descartan por completo otro retraso, pues ningún insider de renombre se ha hecho eco de la información. Además, considera que Take-Two no podría darse el lujo de aplazar aún más el debut del juego.

En esta página están todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto VI.

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