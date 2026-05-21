Con los aumentos constantes de precio y la crisis de hardware, hoy más que nunca es muy importante ser un comprador inteligente que aproveche al máximo las rebajas y promociones. Justamente, los jugadores de PC ya pueden reclamar completamente gratis una de las trilogías más icónicas del gaming y otra sorpresa.

Esta oferta especial ya está activa, pero sólo estará disponible por tiempo limitado. Esto significa que las personas interesadas tienen exactamente una semana para cumplir los requisitos y reclamar los regalos. La buena noticia es que obtener los juegos es muy rápido y sencillo.

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Epic Games Store regala Tomb Raider I-III Remastered y Down in Bermuda

Como muchos ya adivinaron, esta promoción única llega cortesía de la Epic Games Store, una de las tiendas digitales más populares de PC. Si bien está lejos de igualar el éxito y alcance de Steam, poco a poco gana nuevos usuarios gracias a su iniciativa semanal de juegos gratuitos.

Justamente, los usuarios con una cuenta ya tienen 2 nuevos obsequios para reclamar: Tomb Raider I-III Remastered y Down in Bermuda. Ambas propuestas están disponibles gratis en la plataforma de Tim Sweeney y ocuparon el lugar de los obsequios de la semana pasada, es decir, The Telltale Batman Shadows Edition y Sunderfolk.

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Sin lugar a dudas, el regalo más interesante de la nueva alineación es Tomb Raider I-III Remastered, un paquete que incluye versiones remasterizadas y actualizadas de las primeras 3 entregas de la exitosa franquicia protagonizada por Lara Croft. Eso sí, es un error menospreciar al otro título gratuito.

Aunque es menos conocido entre el público general, Down in Bermuda es una experiencia de misterio y aventura con un gran enfoque en la resolución de acertijos. A pesar de que es un pequeño proyecto independiente que vio la luz del día en 2021, vale la pena tenerlo bajo la mira.

Ambos juegos ya están disponibles gratis para PC vía Epic Games Store, pero los jugadores deben actuar rápido si quieren añadirlos a su biblioteca digital sin gastar un centavo. La promoción sólo estará vigente hasta el jueves 28 de mayo de 2026, y los títulos permanecerán para siempre en la biblioteca digital si se reclaman antes de esa fecha.

En este momento se desconoce cuáles serán los próximos videojuegos que ocuparán el lugar de los obsequios de esta semana, pues Epic Games se abstuvo de compartir más detalles al respecto. Esto parece indicar que se ofrecerá sin costo al menos un título de alto perfil o con una gran base de seguidores, aunque sólo el tiempo lo dirá.

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft ya está disponible gratis en la Epic Games Store

¿Qué ofrecen los nuevos juegos gratuitos de la Epic Games Store?

Como dijimos, es probable que la mayoría de los jugadores de PC pongan su atención en Tomb Raider I-III Remastered. Como su nombre indica, este relanzamiento especial da acceso a versiones mejoradas y expandidas de las 3 entregas originales de la serie de Aspyr y Crystal Dynamics.

Todos los títulos protagonizados por Lara Croft que forman parte de este paquete también incluyen sus respectivas expansiones y niveles secretos, así como gráficos renovados y mejoras de calidad de vida que llevan la experiencia clásica a la modernidad. Y sí, los fans aún pueden cambiar al aspecto poligonal cuando quieran.

Tomb Raider I-III Remastered tiene una puntuación de 75 en Metacritic y reseñas muy positivas en Steam, así que los usuarios de la Epic Games Store deberían aprovechar la oportunidad para conseguirlo con 100% de descuento y añadirlo gratis a su colección personal.

El otro regalo de la tienda de PC es Down in Bermuda, una aventura que sigue el viaje de Milton, un aviador que se pierde en las Bermudas tras un incidente. En la campaña principal será necesario derrotar criaturas del fondo del mar y descubrir todo tipo de secretos para abandonar las islas y regresar sano y salvo a casa.

Jugadores de PC podrán conseguir gratis estos juegos en mayo de 2026

Esta propuesta indie creada por el estudio Yak & Co ofrece 6 niveles repletos de puzzles y misterios. Tras su debut en 2021, recibió reseñas muy positivas por parte de los jugadores que le dieron una oportunidad, así que vale la pena tenerlo en el radar y reclamarlo gratis en la tienda de Epic Games ahora que es posible.

Estos son los nuevos juegos gratuitos de la Epic Games Store:

Tomb Raider I-III Remastered ― Disponible del 21 al 28 de mayo de 2026

Down in Bermuda ― Disponible del 21 al 28 de mayo de 2026

Pero dinos, ¿planeas jugar alguno de estos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre juegos gratis de Epic Games Store y otras plataformas si das clic aquí.

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