Asha Sharma disipa poco a poco la incertidumbre que hay respecto al futuro de Xbox, pero la marca aún necesita cambios urgentes, sobre todo para salvar su negocio de consolas. Xbox Series X|S no dieron los resultados esperados, lo que pinta un panorama un tanto sombrío para Project Helix.

Xbox sigue fortaleciéndose rumbo a la llegada de la nueva generación y, ahora, fichó a un veterano de la industria que promete revivir el negocio de hardware de Xbox. Matthew Ball se unió a la división de videojuegos de Microsoft como nuevo jefe de estrategia. En una entrevista reciente, detalló parte de su plan maestro para revitalizar el negocio de consolas luego de todos sus altibajos.

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¿Quién es Matthew Ball, el nuevo jefe de estrategia de Xbox?

Matthew Ball ha trabajado durante años en la industria, pero es poco conocido entre los jugadores. Esto se debe a que se ha dedicado a analizar la industria tras bambalinas. Gracias a su experiencia conoce a profundidad las tendencias, los modelos de negocios y todo el engranaje que mueve a los videojuegos.

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Por medio de Epyllion, su firma de inversión y consultoría, Ball se ha desempeñado como asesor de importantes compañías de gaming y entretenimiento. Asimismo, ha ocupado puestos destacados en la industria, como jefe global de estrategia en Amazon Studios.

Ball es conocido por ser el autor de The State of Video Gaming, un destacado informe anual que sirve como una radiografía de la industria para ejecutivos, analistas y todos los interesados en el mercado.

En 2022, publicó The Metaverse, libro donde hace una reflexión sobre los mundos virtuales y el papel de los videojuegos en la construcción del metaverso. Todo esto en su conjunto lo ha posicionado como una de las voces más críticas y expertas sobre los videojuegos.

Esta semana, Asha Sharma anunció la llegada de Ball a Xbox como nuevo jefe de estrategia. La directiva espera que su trabajo ayude a fortalecer a toda la compañía “mediante una mayor claridad y una mejor ejecución”.

Matthew Ball se unió a Xbox como nuevo líder de estrategia

“Durante los últimos 90 días, hemos estado realizando cambios para evolucionar nuestra forma de trabajar juntos y nuestra preparación para afrontar los desafíos actuales”, declaró Sharma. “Contamos con una estrategia clara, pero aún nos queda un trabajo importante por delante para convertirla en mejores productos y fundamentos más sólidos”.

El plan de Matthew Ball para salvar a Xbox de la crisis

El nuevo directivo sabe que Xbox necesita mejorar de forma rápida y eficiente en varias áreas. Uno de los primeros objetivos de Matthew Ball será fortalecer el negocio de consolas, pues la llegada de Project Helix está cada vez más cerca.

Las ventas de Xbox Series X|S han ido en constante picada tras una severa crisis de identidad, provocada por la estrategia multiplataforma y la expansión del ecosistema de Xbox a más dispositivos.

Ball atenderá una de las mayores crisis de Xbox: su negocio de hardware

Ball conoce a la perfección las decisiones que llevaron a Xbox a su estado actual, así que trabajará con Sharma para que la marca recupere su esencia y su presencia de hace décadas. El nuevo jefe de estrategia sabe que los juegos también son clave, así que se comprometió a revitalizar franquicias emblemáticas.

Para ello, se centrará en encontrar “mejores y mayores formas de explorar, crear, cocrear y construir juntos”. Confía que fortaleciendo estos 2 pilares impulsará los ingresos y las ganancias de Xbox.

Ball forma parte de una estrategia de transformación más grande liderada por Sharma, quien también ha demostrado su interés por fortalecer las ventas de hardware e impulsar a Xbox con nuevo contenido.

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