Hay franquicias que aparecen cada año y cumplen con la fórmula. Luego está Call of Duty, una saga que constantemente busca reinventarse, aunque eso implique tomar riesgos enormes. La buena noticia es que, en la inmensa mayoría de ocasiones, todo sale como debe.

Hace algunos días tuve la oportunidad de visitar las oficinas de Infinity Ward en Los Ángeles, California, platicar con los desarrolladores de Modern Warfare 4 y probar su multijugador. Ahora, puedo decir algo muy claro: el estudio quiere que esta entrega se sienta distinta desde el primer segundo en que tomas el control y… lo logra.

De inmediato se nota que Infinity Ward empujó la franquicia hacia una experiencia con un balance cinematográfico, dinámico e inmersivo. Durante la presentación del juego, el estudio habló constantemente de realismo, autenticidad y de crear el “Modern Warfare más ambicioso” hasta ahora. Después de probarlo y conocer un poco de todo lo que ofrecerá, entendí perfectamente por qué lo dicen.

Lo interesante es que no estamos frente a un juego que intenta convertirse en un simulador militar pesado ni tampoco en un simple festival de explosiones sin sentido. Lo que encontré fue un equilibrio bastante interesante entre intensidad, libertad de movimiento y un gameplay competitivo y divertido.

Infinity Ward quiere crear la mejor campaña de Modern Warfare hasta ahora

Durante la presentación, los desarrolladores dejaron claro que esta entrega representa un nuevo inicio para Modern Warfare. Según el estudio, el objetivo era evolucionar la fórmula y llevar la saga hacia territorios completamente nuevos.

Para lograrlo, Infinity Ward decidió trasladar buena parte de la campaña a Corea del Sur y Corea del Norte. El equipo explicó que eligieron este escenario porque representa una tensión política real que encaja perfectamente con la filosofía “ripped from the headlines”(“sacado de los titulares”) , una idea que básicamente busca que los conflictos del juego se sientan cercanos a la realidad. Ahora, puedo decir que los desarrolladores escucharon la petición de la comunidad y regresaron a los orígenes de la saga.

Además, la campaña volverá a mezclar operaciones militares gigantescas con momentos más personales y cinematográficos. Por un lado, tendremos escuadrones de soldados jóvenes intentando sobrevivir en medio del caos. Por otro lado, estará John Price, quien ahora se encuentra prófugo después de los eventos de Modern Warfare 3 y esa polémica ejecución dentro del Pentágono al final de la campaña.

De hecho, uno de los detalles más interesantes es que Infinity Ward quiere mostrar una versión mucho más oscura de Price. Los desarrolladores incluso bromearon diciendo que esta vez veremos una especie de “rogue Price”, es decir, un Price fuera del sistema, que ya no sigue órdenes y está fuera de control. Todo un badass.

La verdad, todo lo que nos mostraron de la campaña se vio bastante prometedor. No quiero arruinarte las sorpresas, pero sí puedo adelantar que habrá persecuciones en París, combates dentro de trenes en movimiento, operaciones en Mumbai (y otras regiones) y batallas de gran escala. También nos hablaron de nuevas mecánicas de combate cuerpo a cuerpo y enfrentamientos más brutales, y te aseguro que todo se ve y suena muy prometedor.

Como alguien que disfrutó muchísimo las campañas de Modern Warfare, admito que eso fue lo que más me emocionó del evento. Ansío iniciarla y ayudar a Price en su nueva aventura.

El multijugador se siente mucho más dinámico y con mucha libertad de movimiento

Aunque no pude probar la campaña directamente, tuve oportunidad de jugar varias partidas del multijugador y ahí fue donde entendí cuál es la verdadera apuesta de Infinity Ward: el realismo representado en visuales y movilidad, siempre cuidando que el gameplay se mantenga divertido.

Desde que tomas el control se siente algo diferente. El personaje es mucho más ágil y tiene una libertad enorme para moverse por el campo de batalla. De inmediato, pensé en una evolución de lo que vimos con el Omnimovement en Call of Duty: Black Ops 6 y 7, pero ahora llevado a otro nivel.

Infinity Ward reconstruyó muchas de las mecánicas desde cero. El estudio nos explicó que quería crear el sistema de movimiento más fluido y menos restrictivo que haya tenido uno de sus juegos. Y te aseguró que se nota.

Ahora puedes deslizarte después de escalar estructuras, colgarte de bordes (incluso mientras disparas), bajar por escaleras sin cortar el ritmo, deslizarte boca arriba y encadenar movimientos diferentes constantemente. Todo sucede de manera muy natural.

Lo más interesante es que el juego jamás me limitó y, al poco tiempo, terminé como una especie de ninja armado hasta los dientes. Mis amigos suelen decirme que en Call of Duty me muevo como un tronco, pero aquí realmente tuve una libertad enorme y ya siento que viene mi segundo aire.

Estos aspectos hacen que cambie muchísimo el ritmo de las partidas, todo es más rápido y fluido. Hay momentos donde literalmente no puedes quedarte quieto un instante porque inmediatamente te conviertes en un blanco fácil. Nunca olvidaré a Charly 12 que me tuvo a pan y agua; aún sueño con él cazándome, pero algún día tendré mi revancha.

Además, Infinity Ward adelantó el regreso de DMZ, el modo de extracción que ahora será mucho más dinámico e impredecible. La idea es que cada partida se sienta diferente gracias a situaciones que pueden cambiar de un momento a otro. El estudio quiere que cada despliegue sea una historia distinta donde puedes saquear, combatir y hasta traicionar a otros jugadores mientras intentas sobrevivir. Por ahora, falta conocer muchos detalles sobre esta modalidad, pero sus responsables prometieron compartir más información próximamente, así que será mejor que estés pendiente porque este modo seguro será otra de las grandes apuestas de Modern Warfare 4.

La precisión y el gunplay son el verdadero salto de calidad en Modern Warfare 4

Si tuviera que elegir el aspecto que más me sorprendió al probar esta entrega sería el gunplay. Infinity Ward habló muchísimo sobre realismo y autenticidad durante la presentación del juego, pero honestamente, pensé que varias de esas mejoras serían difíciles de notar durante una partida real. Por fortuna, me equivoqué y unos minutos después, ya con las manos en el control, pude comprobar que desde el primer disparo se siente la diferencia.

El estudio explicó que modificó completamente la manera en que las armas se muestran en pantalla para que se sientan más naturales y realistas. Ahora, el arma ocupa una posición más coherente con la perspectiva del jugador (y fiel respecto a como se vería en la vida real) y eso mejora muchísimo la visibilidad.

Este detalle puede sonar como algo meramente técnico que no influye en el gameplay, pero cuando juegas, todo cambia porque se siente más limpio y ayuda en la inmersión. El visual me permitió detectar enemigos fácilmente y a estar más atento durante los enfrentamientos.

Otra cosa que celebré bastante es que Infinity Ward eliminó el famoso “bloom”, un sistema que desviaba las balas de manera aleatoria aunque aunque estuvieras apuntando correctamente, y ahí fue donde realmente noté el cambio.

Mi puntería suele ser terrible en shooters, pero en esta ocasión sentí que la bala impactaba justamente donde colocaba la mira. Claro, todavía deben tomarse en cuenta aspectos como el retroceso, la cadencia y más, dependiendo del arma que estés usando, pero el comportamiento general se siente mucho más preciso y justo. Eso ayuda muchísimo a la experiencia.

Gracias a esto, el gunplay logra un equilibrio muy interesante entre realismo y espectáculo, porque el juego sigue siendo divertido y accesible sin convertirse en una experiencia exageradamente arcade. Infinity Ward encontró un punto medio bastante prometedor.

Los escenarios finalmente se sienten vivos

Otro detalle que realmente me gustó es cómo reaccionan los escenarios. Infinity Ward explicó que buscaba crear momentos cinematográficos naturales durante las partidas y para eso llenó los mapas de elementos interactivos. Mientras jugaba noté esa diferencia y me gustó bastante.

Los entornos ya no se sienten estáticos o decorativos. Hay objetos que explotan, cosas que se destruyen y elementos que reaccionan dependiendo de lo que hagas. Lo sé, no estoy hablando de algo nuevo en la saga, pero ahora está más presente. Puede parecer un detalle pequeño, pero ayuda muchísimo a que el combate se sienta más caótico e inmersivo.

Incluso las explosiones ahora utilizan una nueva mecánica de ondas de impacto que puede derribarte en lugar de simplemente eliminarte. Y sí, definitivamente ayuda a que las partidas tengan momentos muy espectaculares.

Hablamos con Infinity Ward y esto fue lo que nos dijeron sobre Modern Warfare 4

Además de probar el multijugador, tuve la oportunidad de hablar con varios desarrolladores de Infinity Ward, como Joe Cecot, Jack Reynolds, Jeffrey Negus y Alex Norris sobre la visión detrás de Call of Duty: Modern Warfare 4. Algo que me quedó claro es que el estudio quiere crear la entrega más ambiciosa de la saga.

Uno de los puntos más importantes para el equipo fue encontrar un equilibrio entre realismo y diversión. Los desarrolladores explicaron que quieren un juego auténtico y brutal, pero sin convertirlo en una experiencia frustrante o pesada. De hecho, comentaron que gran parte del nuevo sistema de movimiento nació de una pregunta muy específica: cómo crear un shooter rápido y fluido sin perder la sensación de realismo militar. Según Infinity Ward, la idea es que, tanto jugadores tácticos como fans del gameplay agresivo encuentren aquí su versión ideal de Call of Duty.

También nos explicaron que el juego fue diseñado pensando tanto en veteranos como en nuevos jugadores. El estudio sabe perfectamente que muchas personas llegarán por primera vez a Modern Warfare, así que creó herramientas especiales para facilitar el proceso de adaptación. Un ejemplo es un sistema que recomendará configuraciones de armas automáticamente, según el estilo de juego del usuario. Además, habrá una especie de tutoriales para ayudar a entender todas las nuevas mecánicas y posibilidades del movimiento.

Honestamente, creo que será necesario algo así, ya que la libertad del personaje es tan grande, que durante los primeros minutos ni siquiera entiendes todo lo que puedes hacer. Poco a poco comienzas a experimentar y descubrir nuevas posibilidades, algo emocionante, pero que también podría resultar abrumador para algunos jugadores.

Por supuesto, la campaña fue otro tema importante durante las entrevistas. Infinity Ward aseguró que tomó muy en serio lo que significa hacer un verdadero Modern Warfare, ya que por primera vez la saga avanza hacia territorio completamente nuevo tras reinterpretar las primeras 3 entregas modernas. Los desarrolladores describieron la historia como una experiencia provocadora, inspirada en conflictos que podrían sentirse reales, con grandes secuencias cinematográficas, momentos más humanos y un Price mucho más oscuro tras los eventos del juego anterior. Además, explicaron que eligieron a Corea como escenario principal porque ofrece una tensión política y militar muy distinta a todo lo que la franquicia había explorado.

También hablamos sobre Ghost y su enorme popularidad en Latinoamérica, especialmente en México. Cuando preguntamos sobre la posibilidad de darle un papel todavía más importante en el futuro, los desarrolladores reconocieron que es una idea que han discutido varias veces. Aunque evitaron revelar detalles específicos, confirmaron que Ghost tendrá una presencia importante dentro de esta nueva entrega y dejaron claro que entienden perfectamente el cariño que millones de jugadores sienten por él.

Uno de los anuncios que más me emocionaron durante la presentación del juego fue la confirmación de su llegada a Switch 2, por lo que se convertirá en el primer título principal de la franquicia en aparecer en una consola Nintendo en muchísimos años. Debido a esto, pregunté a los desarrolladores de Infinity Ward su opinión sobre esta versión y dejaron ver su emoción por llevar Call of Duty a una nueva audiencia. Incluso uno de ellos comentó que sus hijos juegan principalmente en consolas Nintendo, así que considera muy especial que esta entrega llegue al ecosistema de la compañía el mismo día que a las demás plataformas.

Finalmente, Infinity Ward mandó un mensaje a los jugadores de México y Latinoamérica. El equipo recordó con cariño la reacción de la comunidad hacia Alejandro y otros personajes de Modern Warfare II, y nos aseguraron que el amor de los fans por esos personajes fue algo muy especial para ellos. Además, afirmaron que creen estar creando la experiencia definitiva de Modern Warfare, con conflictos más intensos, momentos emocionales y situaciones que harán reflexionar a los jugadores, por lo que esperan que disfruten cada aspecto.

Estamos frente a una evolución real de Modern Warfare

Después de probar el multijugador, escuchar a las talentosas mentes detrás de Infinity Ward y conocer más detalles de la campaña, la sensación que me quedó fue muy clara: este juego se siente como una evolución importante de la saga porque parece entender perfectamente qué aspectos necesitaban mejorar.

El movimiento es mejor, el gunplay es más preciso, la presentación visual es mucho más inmersiva, los escenarios se sienten vivos, la campaña apunta a ser mucho más ambiciosa y existe un esfuerzo muy evidente por equilibrar espectáculo cinematográfico con gameplay competitivo y divertido.

Al terminar de jugar me quedé con unas ganas enormes de seguir experimentando con las nuevas mecánicas y dominar el movimiento libre de mi personaje. Pero sobre todo, quedé muy emocionado por lo que nos espera en la campaña.

Como fan de las historias protagonizadas por Price, realmente quiero ver qué hará Infinity Ward con esta nueva versión más oscura del personaje y cómo desarrollará el conflicto en Corea. Incluso diría que la campaña terminó llamando más mi atención que el propio multijugador y eso no es algo que se diga todos los días sobre un Call of Duty.

Todavía quedan muchas preguntas por responder. Necesitamos más tiempo con el juego para entender realmente el impacto de sistemas como los mapas dinámicos y varias de sus nuevas mecánicas.

Por otro lado, si algo quedó claro después de esta visita a Infinity Ward en Los Ángeles, California es que Call of Duty: Modern Warfare 4 quiere marcar un antes y un después para la saga. Honestamente, después de jugarlo, creo que tiene el potencial para lograrlo una vez que se lance el próximo 23 de octubre para Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2.

¿Crees que Infinity Ward finalmente logrará evolucionar la fórmula de Call of Duty? Cuéntanos en los comentarios.

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