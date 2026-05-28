En una industria donde cada estudio pelea desesperadamente por ventas, estar en listas de deseos y atención en Steam, un desarrollador indie decidió hacer exactamente lo contrario: pedirle a los jugadores que no compraran su juego; o por lo menos no por ahora. Y la comunidad simplemente lo amó.

El estudio Button Mash, responsable de Final Sentence, publicó un mensaje en Steam para avisar que el título entrará próximamente en oferta. En lugar de aprovechar el momento para impulsar compras de último minuto, el equipo recomendó esperar el descuento y ahorrar “unos cuantos dólares para un café o un limpiador de aire para teclado”.

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Reddit convierte a Final Sentence en uno de los indies más comentados del momento

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El gesto rápidamente se volvió viral en Reddit, donde miles de usuarios celebraron la honestidad del desarrollador en una época marcada por estrategias agresivas de monetización, anuncios invasivos y juegos que intentan vender pases de batalla desde el primer minuto.

“Quiero hacer un pequeño anuncio sobre la próxima oferta para que quienes todavía no compran el juego puedan ahorrar unos cuantos dólares”, escribió el estudio. “En serio, un limpiador para teclado vale mucho la pena para quitar años de polvo y migajas”.

El comentario llamó la atención no solo por lo raro que resulta ver a un estudio recomendando no gastar dinero inmediatamente, sino porque muchos jugadores consideran que este tipo de transparencia y cuidado por los jugadores ya casi no existe en la industria moderna.

Steam y Reddit debaten si todo fue honestidad o una brillante estrategia de marketing

La publicación en Reddit superó decenas de miles de votos positivos y abrió un intenso debate. Algunos usuarios aseguraron que el estudio merece apoyo precisamente por actuar así con sus consumidores, mientras otros señalaron que podría tratarse de una estrategia inteligente para evitar reembolsos cuando llegue la rebaja.

Sin embargo, incluso quienes creen que fue una jugada de marketing reconocen que el movimiento terminó beneficiando la imagen del juego. En un mercado saturado de lanzamientos independientes que luchan por visibilidad, generar buena voluntad entre la comunidad puede valer más que cualquier campaña publicitaria.

Con esto, Final Sentence le dejó una clara lección a toda la industria: decirle honestamente a la gente que espere para gastar dinero puede generar más atención que cualquier anuncio espectacular.

¿Qué es Final Sentence?

Final Sentence es un peculiar battle royale de mecanografía donde los jugadores deben escribir rápido y correctamente mientras un hombre armado apunta a su cabeza. El concepto absurdo ayudó a que el juego encontrara una comunidad pequeña pero apasionada en Steam, donde actualmente presume reseñas “Muy Positivas”.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Esta transparencia hace que te den ganas de apoyar a Final Sentence? Cuéntanos en los comentarios.

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