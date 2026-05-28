Hollow Knight: Silksong se coronó como uno de los mejores videojuegos de 2025. Team Cherry demostró que la larga espera por la secuela valió la pena y que su saga se mantiene como un referente obligado en cuanto al género metroidvania se refiere.

Todo indica que muy pronto habrá nuevas noticias sobre el popular título, pues sus creadores por fin compartirían información sobre un anuncio muy esperado: la llegada de sus copias físicas para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y más sistemas.

Billbil-kun, uno de los insiders con mejor reputación de la industria, reveló detalles al respecto y, además, especuló sobre la presentación de de Sea of ​​Sorrow, la próxima expansión del título.

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Filtran detalles de la edición física de Hollow Knight: Silksong, ¿cuándo llegará y cuánto costará?

En cuestión de días, Hollow Knight: Silksong se consolidó como un éxito en ventas en todas las plataformas. Muchos jugadores se quedaron con las ganas de sumarlo a sus estanterías, pues Team Cherry únicamente lo lanzó en formato digital.

Ya han pasado bastantes meses de su estreno inicial y el estudio aún no ha compartido información sobre la versión física de Hollow Knight: Silksong, título que ya vendió más de 7 millones de copias. Esta mañana, Billbil-kun reveló un interesante reporte para los fans de la franquicia.

El anuncio de la edición física del juego de Team Cherry sería inminente, pues el insider reveló la supuesta fecha para su estreno y su precio. Las copias llegarían a Estados Unidos el próximo 16 de octubre, así que los rumores sobre su lanzamiento para este año serían ciertos.

Team Cherry lanzará copias físicas para Nintendo Switch 2, que serán compatibles con el Switch original, así como para PS5, Xbox Series X|S e, incluso, para Xbox One. Respecto al precio, variaría dependiendo del sistema, pues la edición para las consolas de Nintendo costaría $44.99 USD, mientras que su versión para el resto de sistemas se vendería por $39.99 USD.

Las copias físicas del metroidvania llegarían a las tiendas en unos meses

El informante asegura que dicha edición será distribuida por Fangamer y que, además del juego, incluirá un manual de 32 páginas y un mapa de Pharloom.

Por otro lado, filtró información sobre un relanzamiento físico del primer Hollow Knight. Estaría disponible el mismo día para PS5 y Switch 2, y se vendería a cambio de $34.99 USD. Incluiría el juego, un manual de 28 páginas y una mapa de Hollownest. Es importante mencionar que, por ahora, Team Cherry no ha confirmado ninguna de las ediciones filtradas.

Lo que sabemos de Sea of ​​Sorrow, la próxima expansión del metroidvania

La aventura de Hornet no ha concluido, pues Hollow Knight: Silksong recibirá una expansión llamada Sea of ​​Sorrow. Team Cherry confirmó el contenido a finales de 2025, con una ventana de lanzamiento para este año.

Billbil-kun especula que el anuncio de la edición física y más detalles sobre la expansión llegarán con el Summer Game Fest 2026, aunque por ahora el evento no ha confirmado ningún anuncio relacionado con la franquicia.

La historia, la fecha de lanzamiento y la escala de Sea of ​​Sorrow aún son un misterio. Sólo sabemos que la expansión incluirá nuevas áreas, herramientas y más añadidos en una aventura náutica.

La expansión está planeada para 2026, así que pronto podría haber un anuncio

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Hollow Knight.

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