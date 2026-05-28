Un trabajador de Google está en medio de una fuerte polémica luego de ser acusado de utilizar información interna de la compañía para ganar más de $1 MDD apostando en Polymarket, una popular plataforma de mercados predictivos.

De acuerdo con documentos federales citados por medios estadounidenses, el ingeniero de software Michele Spagnuolo habría aprovechado datos confidenciales relacionados con tendencias de búsqueda de Google para realizar apuestas estratégicas y obtener enormes ganancias antes de que la información se volviera pública.

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El empleado habría usado información privilegiada para apostar

Según la acusación, Spagnuolo apostó que el cantante d4vd sería la persona más buscada en Google durante 2025. Gracias a esa predicción, el empleado presuntamente obtuvo alrededor de $1.2 millones de dólares.

Las autoridades aseguran que el trabajador utilizó información interna de campañas y tendencias de Google para anticiparse a los resultados reales y posteriormente intentó ocultar el origen del dinero. Por ello enfrenta cargos relacionados con fraude de commodities, fraude electrónico y lavado de dinero.

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos que existen alrededor de las plataformas de apuestas predictivas, donde personas con acceso privilegiado a información pueden manipular mercados y obtener ganancias ilegales.

Google ya reaccionó al caso de Polymarket

Un portavoz de Google confirmó que la empresa ya coopera con las autoridades en la investigación y señaló que el empleado accedió a material de marketing utilizando herramientas disponibles para otros trabajadores de la compañía.

Sin embargo, Google dejó claro que utilizar información confidencial para apostar representa una violación grave de sus políticas internas. La empresa confirmó que el trabajador fue suspendido mientras continúan las investigaciones y adelantó que tomará las medidas correspondientes.

El caso también vuelve a poner presión sobre Polymarket, plataforma que recientemente implementó nuevas reglas para intentar combatir el uso de información privilegiada dentro de sus apuestas. Aun así, especialistas consideran que los mercados predictivos siguen siendo vulnerables a este tipo de prácticas.

¿Qué es Polymarket y por qué genera tanta controversia?

Polymarket es una plataforma de mercados predictivos que permite a los usuarios apostar dinero sobre eventos del mundo real. Básicamente, las personas compran y venden probabilidades relacionadas con temas como elecciones, deportes, tecnología, economía, videojuegos, entretenimiento y hasta tendencias virales de internet. Si una predicción resulta correcta, quienes apostaron a favor obtienen ganancias.

La plataforma ganó enorme popularidad en los últimos años porque muchas personas la utilizan como una especie de “bolsa de apuestas” basada en información y tendencias reales. Por ejemplo, usuarios pueden apostar sobre quién ganará una elección presidencial, qué videojuego será retrasado, si una empresa anunciará despidos o incluso qué celebridad dominará las búsquedas de Google durante cierto periodo.

Sin embargo, Polymarket también ha sido criticada debido al riesgo de manipulación e insider trading. Como el dinero real está involucrado, personas con acceso a información privilegiada podrían aprovechar datos confidenciales antes de que se hagan públicos para obtener ganancias enormes. Precisamente por eso casos recientes relacionados con empleados de empresas tecnológicas y figuras públicas han encendido alarmas sobre la legalidad y regulación de este tipo de plataformas.

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